- Cristian Amariei, la doar 43 de ani, a murit, fiind impușcat in gat și-n piept de un urmarit internațional. Polițistul avea informații ca prin zona urmeaza sa treaca mașina urmaritului, a somat șoferul sa opreasca, dar acesta a tras din mașina focuri de arma. Polițistul s-a prabușit la pamant. Polițistul…

- Cristian Amariei s-a zbatut intre viața și moarte pe un pat de spital, dupa ce a fost impușcat in gat in timpul desfașurarii unui filtru de trafic, la Timiș. Medicii nu au mai putut face nimic și pentru el și s-a stins din viața, la varsta de 43 de ani.

