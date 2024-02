Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Gorj: Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mersUn barbat de 42 de ani a murit dupa ce s-a aruncat intre vagoanele unui tren aflat in mers, la Plostina, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Ioana…

- Un barbat de 69 de ani a fost impușcat accidental, duminica, de un alt barbat, in varsta de 37 de ani, cu o arma de vanatoare, anunța IPJ Timiș. „La data de 28 ianuarie, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Brestovaț, din…

- Accident groaznic, sambata, in Timiș. Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 33 de ani. In urma impactului, din nefericire a rezultat…

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- Parinții unui barbat din Marea Britanie care a murit intr-un accident de elicopter in Marele Canion din SUA vor primi o despagubire de 100 de milioane de dolari (79 milioane de lire sterline), informeaza BBC.

- Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, explozia nu a fost urmata de incendiu. „Pompierii militari, cu…

- La data de 14 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Onești au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 39 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cel in cauza a fost introdus in Arestul I.P.J. Bacau. Din cercetari a rezultat ca, la data de 11 decembrie…

- Un barbat a murit și alte doua persoane sunt grav ranite, dupa un accident ingrozitor in Timiș. Mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, iar impactul i-a fost fatal unuia dintre pasageri. Medicii l-au resuscitat, dar fara succes.