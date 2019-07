Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, asfaltul s-a fisurat de mai multe ori pe partea carosabila și pe trotuar, formandu-se gropi prin care se vede apa Mureșului, iar de fiecare data au fost efectuate reparații provizorii. Reprezentanții Primariei spun ca mai este nevoie de un singur certificat de la Mediu pentru ca lucrarile…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa voteze, miercuri, inființarea unui 'Comisii parlamentare de ancheta a Camerei Deputaților și Senatului pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate in spațiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile…

- Primaria Municipiului Constanta prin Serviciul Gestionare Spatii Verzi continua lucrarile de igienizare si cosit in cartierele din oras.Lucratorii au taiat, zilele acestea, iarba in zona Falezei Cazino, pe bulevardul 1 Mai, pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe Soseaua Mangaliei, pe strada Soveja, in zona…

- O poarta secuiasca de mari dimensiuni a fost amplasata, luni dupa-amiaza, în preajma altarului de unde Papa Francisc va oficia liturghia de la Sumuleu Ciuc, în data de 1 iunie, initiativa apartinând autoritatilor din Harghita, Covasna si Mures.

- Doi cetațeni din Runcu și Turceni au fost sancționați de polițiști pentru apelare nejustificata la numarul unic de urgența, dupa ce au sesizat aspecte nereale, legate de procesul de votare. Cei doi au fost sancționați cu 500 lei fiecare. Articolul Doi gorjeni amendați dupa ce au chemat POLIȚIA la secția…

- Premierul Viorica Dancila a participat luni, la Rasnov, la semnarea contractului de finantare pentru autostrada Brasov-Comarnic, prilej cu care a mentionat ca se bucura ca lucrarea va fi realizata de un constructor roman si ca spera ca in acest caz sa fie respectate termenele. "Ma bucur ca…

- Primaria orașului Borșa, județul Maramureș, a primit o finanțare de peste 20 de milioane de euro de la Ministerul Turismului pentru construirea unei telegondole și a unei piste olimpice de schi, care va fi prima de acest fel din Romania, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Consiliului…

- Dupa ce PSD Campia Turzii l-a acuzat ca a mers la București pe banii Primariei, la lansarea de carte a președintelui Klaus Iohannis, primarul Dorin Lojigan a venit cu precizari privind natura... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!