Şoarece pus intenţionat pe rafturile unui magazin VIDEO Pe imaginile se poate observa cum un barbat care tine o punga in mana se utia la raftul cu lactate, deschide vitrina, apoi pleaca. La scurt timp, acelasi client se intoarce la vitrina cu un telefon in mana si incepe sa filmeze. Politia a fost sesizata in acest caz si urmeaza sa se faca cercetari. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

