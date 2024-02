Tragedie ecologică lângă Arad: Zeci de căprioare otrăvite pe câmpurile din zonă, anchetă în desfășurare Autoritațile suspecteaza ca substanțele utilizate de agricultori pentru combaterea rozatoarelor ar fi cauza morții a zeci de caprioare. Patru fonduri cinegetice sunt afectate, iar poliția a demarat o ancheta in acest caz grav. O tragedie ecologica a avut loc langa Arad, unde zeci de caprioare au fost descoperite moarte pe campurile din zona. Autoritațile banuiesc ca aceasta tragedie a fost provocata de substanțele utilizate de agricultorii locali in lupta contra rozatoarelor, iar patru fonduri cinegetice se confrunta cu pierderi semnificative. Poliția a fost alertata cu privire la situație și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II si Nadlac II au efectuat in data de 05.02.2024, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra a trei automarfare conduse de doi cetateni romani si un maghiar. Acestia transportau, conform documentelor de insotire…

- O bomba a explodat in fața unei banci din apropierea Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale, in centrul Atenei. Autoritațile investigheaza explozia din dimineața acestei zile. Explozia, care a provocat pagube materiale, a fost precedata de un apel telefonic anonim la cotidianul grec Journal des redacteurs,…

- Autoritatile dintr-o suburbie a orasului Chicago, in nordul Statelor Unite, cauta un tanar suspectat ca ar fi implicat in moartea a sapte persoane gasite in doua case din apropiere. Luni, „sapte persoane au fost gasite impuscate mortal”, a declarat Bill Evans, seful politiei din orasul Joliet, la sud-vest…

- Tragedie in Franța. Un tata și fiul lui, romani, au murit pe șantierul pe care lucrau dupa ce un zid s-a prabușit peste ei. Barbații in varsta de 52, respectiv 21 de ani erau angajați legal ca zidari, potrivit francetvinfo.fr. Tragedia a avut loc joi, 18 ianuarie, in Istres, pe un șantierul unei case…

- Politia spaniola a anuntat joi ca a deschis o ancheta pentru otravirea prezumata a aproape 50 de pisici, o infractiune penala ce ar putea sa le aduca autorilor sai mai multi ani de inchisoare in virtutea unei noi legi pentru bunastarea animalelor, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Incidentul s-a…

- Autoritatile nipone au lansat o ancheta pentru a stabili cauza coliziunii de marti seara dintre doua aeronave de pe aeroportul Haneda din Tokyo, iar politia metropolitana examineaza si pista unei neglijente umane, transmite miercuri Reuters. Autoritatile nipone au lansat o ancheta pentru a stabili cauza…

- Incendiul a distrus casa cu doua etaje sambata seara, au declarat luni autoritatile, fara a lasa supravietuitori.Patru copii, cu varste de 2, 4, 5 si 13 ani, erau frati, in timp ce un copil de 11 ani era o ruda in vizita.Oficialii investigheaza incendiul si nu au facut publice numele copiilor sau al…

- Ancheta in vestul țarii, dupa ce o femeie și copilul ei au murit la scurt timp dupa naștere, la Maternitate. Poliția din Arad a deschis o ancheta marți pentru doua fapte de ucidere din culpa, dupa ce o femeie și copilul sau nou-nascut...