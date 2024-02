Doliu pentru cultura românească: ne-a părăsit Alex Ștefănescu Criticul și istoricul literar Alex Ștefanescu a murit astazi. la varsta de 76 de ani. Anunțul a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache.„O veste care indoliaza cultura romana: a murit marele critic și istoric literar Alex Ștefanescu. Dumnezeu sa-l odihneasca”, scrie Daniel Cristea-Enache pe Facebook. Alex Ștefanescu, nascut pe 6 noiembrie 1947, la Lugoj, a fost critic și istoric literar, scriitor , dramaturg și realizator de televiziune, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania din 1977. Contribuția sa de capatai, care l-a adus in centrul atenției lumii literare, este „Istoria literaturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj a devenit lider provizoriu in Divizia A1 la volei feminin, dupa ce a invins-o pe ultima clasata, CS Stiinta Bacau, cu scorul de 3-0 (25-9, 25-17, 25-16), marti, in deplasare, intr-o partida din etapa a 18-a. Nevena Vukcevic (16 puncte) a fost cea mai buna jucatoare a invingatoarelor, sustinuta…

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru evacuarea apei dintr-o curte pe o suprafața de aproximativ 200 mp și dintr-un magazin, situate pe strada Voinicenilor din municipiul Targu Mureș. Pentru gestionarea situației a fost mobilizata o autospeciala de stingere dotata cu motopompa transportabila, informeaza…

- Sarbatoarea crestina Sfantul Haralambie este marcata astazi, 10 februarie 2024 la Constanta printr un eveniment religios. Procesiunea religioasa se desfasoara astfel: plecare din fata Bisericii Sf. Haralambie ora 7:40 ; deplasare pe banda I de mers pe bulevardul Tomis sens de mers dinspre strada Tulcei…

- Ministerul Educației a publicat luni calendarele olimpiadelor și concursurilor scolare pentru anul școlar 2023-2024. Ministerul Educatiei a publicat calendarele olimpiadelor si ale concursurilor scolare nationale si internationale. Lista urmeaza sa fie completata cu cel al competitiilor sportive. Potrivit…

- Operatorul national de transport feroviar de calatori CFR Calatori anunta ca, in anul 2023, a transportat cu aproximativ 5% mai multi calatori decat in 2022. Anul trecut, 450 de locomotive si automotoare si 1.000 de vagoane s-au aflat in circulatie, reprezentantii companiei aratand ca se fac eforturi…

- Volei feminin: Vicecampioana CSM Targoviste a castigat greu la Constanta, in Divizia A1Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o greu pe CSM Constanta, cu scorul de 3-2 (25-23, 23-25, 21-25, 25-22, 15-10), sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin, informeaza…

- IONESCU IOANA, titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, pentru imobilul ndash; teren si sau constructii situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, strada nespecificata, zona Tomis III ndash; Mega Image, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare…

- Dupa mai bine de 20 de ani, Romania va avea primul tren electric inter-regional. Acesta face parte din setul celor 37 de unitati electrice multiple contractate de Alstom. Trenul a parasit miercuri fabrica din Katowice, Polonia, si va ajunge la Curtici sambata seara. „Echipa ARF, impreuna cu reprezentantii…