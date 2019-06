Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca a fost identificat si retinut un barbat de 27 de ani din Floresti (judetul Cluj), care este banuit ca l-ar fi lovit pe jandarm in cap, in timpul unui meci de fotbal. Tanarul care este considerat principalul suspect in acest caz se numeste Ovidiu Vidrean si…

- Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca a fost identificat si retinut un barbat de 27 de ani din Floresti (judetul Cluj), care este banuit ca l-ar fi lovit pe jandarm in cap, in timpul unui meci de fotbal.

- Politia germana a retinut provizoriu un suspect in cazul uciderii oficialului Walter Lubcke (65 de ani) care a fost gasit impuscat in cap pe terasa casei sale din Wolfhagen, la marginea orasului Kassel pe 2 iunie, transmite dpa, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al comisiei de ancheta…

- Politia germana a retinut provizoriu un suspect in cazul uciderii oficialului Walter Lubcke (65 de ani) care a fost gasit impuscat in cap pe terasa casei sale din Wolfhagen, la marginea orasului Kassel pe 2 iunie, transmite dpa. Purtatorul de cuvant al comisiei de ancheta a refuzat sa furnizeze detalii…

- Continua cautarile in cazul Valentinei, fetita de sase ani din judetul Maramures, care a disparut in urma cu trei zile. Sute de oameni, politisti, pompieri, jandarmi si localnici verifica zona metru cu metru

- Persoana care a amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerilor unor institutii de invatamant, cel mai recent fiind cazul Academiei de Politie, a fost identificata si este un ...

- Mai multe percheziții au loc miercuri dimineața la Academia de Poliție in legatura cu amenințarile cu moartea vizand-o pe jurnalista Emilia Șercan, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. In acest caz, principalul suspect este un ofițer angajat al Academiei de ...

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul mamei care si-ar fi ingropat nou-nascutul in spatele casei, in satul Hudesti din Botosani. Aceasta ar fi recunoscut in fata procurorilor ca si-a ucis copilul si ca l-ar fi ingropat. Crima ar fi avut loc chiar in fata unei batrane de 72 de ani, mama celei anchetate.