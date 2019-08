Stiri pe aceeasi tema

- ONG-ul spaniol Proactiva Open Arms, care a refuzat duminica oferta Spaniei de a-i primi nava, la bordul careia se afla peste 100 de migranti, la Algesiras, a catalogat luni ”de neinteles” o noua propunere a Madridului de a debarca in Insulele Balare, relateaza AFP.”Dupa 18 zile de impas, Italia…

- Spania si Italia par sa fi ajuns la un acord privind debarcarea in portul spaniol Mallorca a celor 107 migranti blocati pe mare de 18 zile, a anuntat luni nava umanitara Open Arms, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Open Arms a descris aceasta decizie drept una ''de neinteles'' data fiind deteriorarea…

- Open Arms a descris aceasta decizie drept una ''de neinteles'' data fiind deteriorarea conditiilor de pe nava si apropierea acesteia de insula italiana Lampedusa.Pentru mai mult de doua saptamani, vasul cu migranti a fost lasat sa pluteasca de-a lungul coastei italiene, provocand o disputa…

- ONG-ul Proactiva Open Arms a refuzat duminica, invocand "urgenta umanitara", oferta Spaniei de a primit nava sa care transporta 107 migranti salvati pe Mediterana, apreciind drept "absolut irealizabila" debarcarea migrantilor in portul propus, informeaza AFP. In cursul zilei de duminica,…

- Nava umanitara spaniola Open Arms este blocata in continuare in largul insulei Lampedusa vineri, ministrul italian de interne Matteo Salvini opunandu-se acostarii ei, in pofida acordului european anuntat in ajun pentru preluarea migrantilor, potrivit Reuters. La bordul navei exista 134 de persoane,…

- ​​Șase țari UE, printre care și România, si-au manifestat disponibilitatea de a primi o parte dintre cei 147 de imigranți de pe nava ONG-ului Proactiva Open Arms, care se afla de joi în largul insulei italiene Lampedusa, a anunțat premierul Italiei, Giuseppe Conte, citat de AFP. „Franța,…

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, i-a sugerat lui Richard Gere sa îi duca pe cei 160 de migranți blocati pe o nava în Marea Mediterana la Hollywood cu „avionul sau privat”, dupa ce actorul a facut un apel catre liderii europeni pentru a permite acostarea navei, potrivit…

- Politia spaniola investigheaza acte de vandalism comise asupra unor autoturisme inchiriate de turisti in Palma de Mallorca de catre o organizatie de extrema-stanga ce militeaza impotriva turismului de masa, relateaza marti AFP, citata de Agerpres. Miscarea de tineret a extremei stangi, denumita ''Arran'',…