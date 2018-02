OPEC a îmbunătăţit estimările cererii de ţiţei pe fondul creşterii economiei mondiale Cererea pentru titei ar urma sa urce cu 1,59 milioane de barili pe zi (bpd), fata de 60.000 bpd in precedenta prognoza a OPEC. Productia totala ar urma sa ajunga la o medie de 98,6 milioane de barili pe zi.



Legatura stransa intre cresterea economiei si cererea pentru titei va continua, cel putin pe termen scurt. Pe langa cresterea economiei mondiale, cu 3,8%, anul acesta, dezvoltarea industriei petrochimice si cererea pentru transportul de combustibil vor sprijini piata petrolului in 2018, se arata in comunicatul OPEC, informeaza Agerpres.



Luni, cotatia barilului de petrol… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Criptomoneda a scazut cu peste 20%, ajungand sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din noiembrie. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Alte criptomonede s-au depreciat De asemenea,…

- iPhone X s-a vandut destul de bine in preajma lansarii, insa cererea pare sa scada acum ca a trecut sezonul sarbatorilor de iarna. In consecinta, Apple ar putea limita productia acestui model la jumatate pentru trimestrul urmator si eventual sa renunte complet la el in aceasta vara, in favoarea unui…

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Danut Andrusca, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului."Estimam…

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei,...

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, luni, estimarile privind cresterea economiei mondiale in 2018 si 2019, apreciind ca reducerile de taxe adoptate de administratia Trump ar urma sa duca la cresterea investitiilor in cea mai mare economie mondiala si vor

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Branza, semintele de floarea soarelui sau orezul nedecorticat par un amestec neatractiv, exceptand cazul in care esti un manager unui fond speculativ, transmite Bloomberg. Cateva din aceste fonduri speculative au avut un an 2017 de succes mizand pe pretul viitor al unor astfel de active ''exotice".…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters.Joi, cotatia barilului de petrol Brent…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea.

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Joi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%.Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- Pentru prima data din noiembrie 2014, Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, asta dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Pentru prima data din noiembrie 2014, Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, asta dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- oi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%. Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Producatorii auto niponi Toyota si Mazda au ales Alabama pentru a construi noua lor fabrica din SUA, unde vor investi 1,6 miliarde de dolari, conform informatiilor aparute in presa. Productia...

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…

- Trendul bullish instalat in iunie, anul trecut, a creat un numar record de pozitii speculative si a sprijinit revenirea productiei din SUA, se arata intr-o analiza data publicitatii de Saxo Bank, scrie capital.ro. Citeste si Pretul benzinei si motorinei CRESTE, cotatiile tranzactiilor cu petrol…

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. Creşterea din trimestrul…

- Petrolul WTI și Brent au inceput cu dreptul 2018. Creșterea din trimestrul al IV-lea a fost generata de intreruperi multiple, dar scurte, ale producției, iar in ultima perioada prețul a primit sprijin de la protestele din Iran.

- Pretul petrolului ar putea sa scada in 2018 sau, cel mult, sa ramana in intervalul in care se tranzactioneaza in prezent, daca nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank. "Petrolul WTI si Brent au inceput cu dreptul 2018. Cresterea din trimestrul…

- Daca pana recent aproape toate profiturile de pe piata de smartphone-uri mergeau la Apple si Samsung, lucrurile s-au schimbat in penultimul trimestru din 2017 (T3). Producatorii chinezi au reusit sa inregistreze un profit cumulat de 1,5 miliarde de dolari in perioada iulie - septembrie a anului trecut,…

- Un program lansat la initiativa Papei Francisc, „Laudato Si’ Challenge”, poate revolutiona ideea de economie la nivel mondial. Este vortba despre tentativa de finantare a proiectelor start-up care au in vedere mai multe obiective la nivel mondial, printre care si rezolvarea crizei climei.

- Un program lansat la initiativa Papei Francisc, „Laudato Si’ Challenge”, poate revolutiona ideea de economie la nivel mondial. Este vortba despre tentativa de finantare a proiectelor start-up care au in vedere mai multe obiective la nivel mondial, printre care si rezolvarea crizei climei. Potrivit Mediafax,…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București și Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București și Aeroportul Internațional Henri…

- Aprobarea și transmiterea la Comisia Europeana a Cererii de finanțare pentru proiectul “Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” MINISTERUL TRANSPORTURILOR, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat și transmis…

- Premierul Mariano Rajoy a semnat un acord cu reprezentantii sindicatelor si ai companiilor privind majorarea salariului minim in Spania cu 19% in urmatorii patru ani, transmite EFE, preluata de Agerpres. Salariul minim în Spania va creşte cu 4% în 2018, la 736 de euro (872 de dolari)…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptaminii. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50 GMT), moneda bitcoin se tranzactiona…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Grupul elvetian de reasigurari Swiss Re a estimat miercuri ca in 2017 pierderile suferite de companiile globale de asigurari de pe urma catastrofelor naturale sau a dezastrelor provocate de om se vor ridica la...

- Banca Centrala a Spaniei a inrautatit estimarile de crestere a economiei in 2018 si in 2019, din cauza impactului incertitudinilor politice din Catalonia, transmite Bloomberg. PIB-ul ar urma să crească cu 2,4% anul viitor (faţă de un avans de 2,5% previzionat în septembrie,…

- Fostul ministru al economiei din Rusia, Aleksei Uliukaev, a fost declarat vineri vinovat de coruptie, la finalul unui proces despre care fostul demnitar sustine ca ar fi inscenat de unul dintre apropiatii presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza AFP. „Uliukaev se face vinovat de primirea unei mite…

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari. Cotatia barilului…

- Pretul petrolului a trecut de 65 de dolari pentru prima data in ultimii doi ani si jumatate, dupa ce una dintre cele mai importante conducte din lume, Forties North Sea, a fost inchisa, potrivit Reuters. Referinta petrolului Brent LCO1 a crescut cu 63 de centi sau 1%, la 65,32 de dolari.…

- Cotatia petrolului Brent a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate, in urma informatiilor ca o conducta importanta din Marea Nordului va fi inchisa timp de mai multe saptamani pentru reparatii, transmite MarketWatch.Preturile petrolului sunt sustinute si de datele…

- Cotatiile in dolari ale monedei virtuale Bitcoin si-au plimbat investitorii, joi seara, de la extaz la agonie in mai putin de doua ore. Dupa doua reprize de crestere agresiva 1BTC a atins 19.697 dolari, pe platforma de tranzactionare GDAX unde pot fi urmarite tranzactii si cotatii in timp real. Cotatia…

- Raport financiar: „Cresterile de salarii nu sunt sustenabile” Costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 2,9% de la un trimestru la altul și cu 17,85% an/an in trimestrul III al anului, evoluție influențata de politica de venituri (majorarea salariilor) și de migrația populației active. „Consideram…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- Fondul de investitii Vitruvian Partners a achizitionat circa 30% din Bitdefender de la Axxess Capital si devine, astfel, al doilea cel mai mare actionar al companiei, evaluata la peste 600 de milioane de dolari, a anuntat producatorul de software.

- Acordul privind reducerea productiei dintre Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si producatorii de titei din afara cartelului ar putea fi prelungit, a afirmat miercuri ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, transmit Itar-TASS si Reuters. Producatorii de titei din afara…

- Producatorii de titei din afara Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol au decis recent sa se alature OPEC, prelungind pana in martie 2018 perioada de reducere a productiei de titei. In luna decembrie 2016, tarile membre OPEC si alte 11 state producatoare din afara cartelului au acceptat sa-si…

- In conditiile in care economistii isi publica estimarile privind 2018, cei de la Goldman Sachs si Barclays se dovedesc a fi cei mai optimisti in a prevede ca rata de crestere a economiei mondiale va atinge 4% anul viitor, cel mai ridicat nivel din 2011 si in crestere fata de estimarea de 3,7% lansata…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a afirmat ca Rusia va discuta, la reuniunea OPEC din 30 noiembrie, detaliile unei eventuale prelungiri a acordului convenit anul trecut, dar nu a precizat cu cat ar urma sa fie prelungit acest acord, care este programat sa expire in luna martie 2018."Țintele…

- Valoarea Bitcoin a crescut cu aproape 10% in Zimbabwe dupa ce armata a intrat in forta si a preluat puterea in stat, anunta platforma de schimb Golix, potrivit Bloomberg. Pretul cryptomonedei in statul sud-african a ajuns la 13.500 de dolari, aproape dublu fata de valoarea la care se tranzactioneaza…