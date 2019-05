Lupii au asaltat Iașul Spectaculoasa cursa cu obstacole și noroi “Asaltul Lupilor” a avut loc la Iași ieri, 19 mai 2019. Evenimentul anunțat inca din octombrie 2018 a constat in parcurgerea de catre participanți, a unui traseu de aproximativ 5 km, pe parcursul caruia aceștia au depașit mai multe obstacole. Obstacolele au fost concepute in așa fel incat sa testeze capacitațile fizice și psihice ale concurenților, in deplina siguranța și intr-un mod cat mai distractiv. Evenimentul a fost organizat de Asociația RunCorp și reprezinta un concept 100% romanesc. Nu s-au inregistrat incidente iar organizatorii mulțumesc echipajelor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

- Cel mai important este “Asaltul Lupilor”. A VI-a editie a celei mai cunoscute si iubite curse cu obstacole si noroi din Romania (dar prima editie la Iasi) se va desfasura in cadrul parcului pe 19 mai 2019. Mai multe amanunte se gasesc in GHID – https://www.facebook.com/notes/asaltul-lupilor/ghidul-evenimentului/2257497080982694/…

- In doua saptamani se incheie inscrierile la spectaculoasa cursa cu obstacole “Asaltul Lupilor” ce va avea loc la Iași pe 19 mai 2019. Evenimentul consta in parcurgerea de catre participanți, a unui traseu de aproximativ 5 km, pe parcursul caruia trebuie sa depașeasca un numar de obstacole. Obstacolele…

