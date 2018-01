Liviu Dragnea, culise CExN-fulger. Ce pregătește președintele, cum votează partidul, ce miniștri demisionează Potrivit unor surse DCNews, președintele partidului, Liviu Dragnea, este pregatit sa-i ceara demisia premierului. In cazul in care acesta refuza sa respecte decizia partidului, planul taberei Dragnea este sa-i retraga sprijinul politic. Din informațiile pe baza carora se pregatesc scenariile celor doua, sau mai precis trei tabere din partid, mai mulți miniștri vor demisiona, daca la Comitetul Executiv Național de luni se va vota pentru retragerea sprijinului acordat de PSD guvernului. Totuși, mișcarea nu va avea amploarea celei care l-a lasat singur in Palatul Victoria pe fostul premier Grindeanu.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

