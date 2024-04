Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe surse vorbesc, sub protecția anonomatului, ca un automotor Siemens Desiro operat de CFR Calatori, care circula intre Craiova și Pitești, ar fi ramas fara frane și ar fi luat-o inapoi cu spatele pe o distanța de aproximativ un kilometru, pana s-a oprit datorita inerției, scrie CLUB FEROVIAR.…

- Mai multe surse vorbesc, sub protecția anonomatului, ca un automotor Siemens Desiro operat de CFR Calatori, care circula intre Craiova și Pitești, ar fi ramas fara frane și ar fi luat-o inapoi cu spatele pe o distanța de aproximativ un kilometru, pana s-a oprit datorita inerției, scrie CLUB FEROVIAR.…

- Accidentul produs in seara zilei de 27 februarie in statia de metrou Timpuri Noi a avut loc in contextul in care un tren care nu a fost implicat in coliziune s-a defectat, in statia Dristor 1, iar pentru a-i face loc spre depou, o alta ganitura, cu pasageri, a fost dirijata pe o linie de sosire.„Cand…

- „Nu exista un raport preliminar, exista numai un proces verbal preliminar, care contine datele constatate initial la fata locului, deci care cuprinde toate lucrurile care s-au intamplat”, a declarat miercuri, pentru News.ro, directorul AGIFER, Laurentiu Dumitru. Potrivit directorului AGIFER, primele…

- Potrivit procesului-verbal comun Metrorex - AGIFER, publicat de ClubFeroviar , cuvantul utilizat pentru a descrie incidentul este „accident”, ceea ce arata un nivel mai mare de gravitate a cazului.Documentul descrie filmul evenimentelor din seara zilei de marți, 27 februarie 2024, inainte de producerea…

- Calatorii care trec, incepand din 15 febriarie, prin stația de metrou Piața Unirii din București, au la dispoziție un raft cu carți pe care le pot imprumuta, ca parte a proiectului pilot „Biblioteca de la Metrou”, initiat de Biblioteca Nationala a Romaniei, relateaza News.ro. Volumele sunt oferite de…

- Sase trenuri care au ca punct de plecare ori de sosire stația de cale ferata Cluj-Napoca au fost anulate ori suspendate temporar de CFR Calatori, pentru unele lucrari care vor avea loc in stația Radna, județul Arad.

- Totalul intarzierilor de pe calea ferata in 2023 a ajuns la aproape 7 ani. In mandatul lui Grindeanu nu au aparut imbunatațirile infrastructurii feroviare, așa cum a promis, asta deși se lauda ca investește milioane de euro in proiecte cu finanțare europeana. Romanii spun chiar ca trenurile vin din…