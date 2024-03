Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul produs in seara zilei de 27 februarie in statia de metrou Timpuri Noi a avut loc in contextul in care un tren care nu a fost implicat in coliziune s-a defectat, in statia Dristor 1, iar pentru a-i face loc spre depou, o alta ganitura, cu pasageri, a fost dirijata pe o linie de sosire.„Cand…

- Accidentul produs marți seara la stația de metrou Timpuri Noi nu este singular, ci au mai avut loc doua incidente in luna februarie. In prezent, mecanici Metrorex sunt cercetați pentru abateri. Pe 15 februarie, mecanicul unui tren de pe Magistrala 1 a deschis ușile pe partea opusa peronului la stația…

- Potrivit procesului-verbal comun Metrorex - AGIFER, publicat de ClubFeroviar , cuvantul utilizat pentru a descrie incidentul este „accident”, ceea ce arata un nivel mai mare de gravitate a cazului.Documentul descrie filmul evenimentelor din seara zilei de marți, 27 februarie 2024, inainte de producerea…

- Sorin Grindeanu cere Metrorex sa prezinte un raport privind cauzele accidentului dintre cele doua garnituri de metrou Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a solicitat, in aceasta seara, conducerii companiei Metrorex sa ii prezinte, cu celeritate, un raport privind cauzele…

- Doua trenuri de metrou s-au ciocnit usor, marti seara, in statia Timpuri Noi din Capitala, dupa ce o garnitura a intrat pe linia ocupata deja de cealalta. Metrorex a transmis ca nu sunt victime. ”Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la statia Timpuri Noi, pe care Metrorex deja l-a avizat la…

- Incidentul a avut loc marți seara dupa ce unul dintre dintre trenuri a intrat pe linia ocupata de alt tren ceea ce a produs cuplarea celor doua trenuri. Nu au fost pagube materiale și nici persoane ranite in urma incidentului, transmite Metrorex.„Confirmam ca a avut loc un incident feroviar la stația…

