Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul Selly, pe numele sau real Andrei Selaru, a fost prins de politisti cand conducea cu 236 de kilometri pe ora, pe autostrada A1. Tanarul de 23 de ani, originar din Craiova, a fost amendat cu 3.300 de lei si a ramas fara permis pentru 120 de zile. „Azi am facut o greșeala”, a declarat ulterior…

- Manelistul Tzanca Uraganu a fost prins de polițiștii Brigazii Autostrazi circuland cu viteza excesiva, pe Autostrada A3 Bucuresti - Brasov. Tzanca Uraganu s-a ales cu carnetul de conducere suspendat pentru o perioada de 90 de zile dupa ce a fost prins cu viteza excesiva pe Autostrada A3 Bucuresti-Brasov.…

- Magicianul Robert Tudor a fost la un pas sa fie jefuit de un roman, in Spania. Incidentul a avut loc in magazinul lui Real Madrid, iar acesta l-a filmat pe barbatul care a vrut sa ii fure portofelul.Robert Tudor, in varsta de 39 de ani, a postat recent pe rețelele de socializare un videoclip in care…