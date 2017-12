Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul este perioada traditiilor, a superstitiilor si a obiceiurilor transmise din generatie in generatie. Colindul, scenetele cu motive religioase si mesele bogate sunt nelipsite in toate colturile tarii, in special la sat, acolo unde obiceiurile s-au pastrat mai bine. Sarbatoarea Craciunului inseamna,…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului și Moș Craciun fac cea mai buna echipa! Impreuna au pornit, din nou, la drum și au poposit, sambata, la 80 de copii din localitațile Nuci și Balta Alba, județul Ilfov. Micuții au fost incantați sa-l vada pe Moș Craciun, pentru prima oara in viața…

- „Civilizatia actuala a stresului constant si a luptei pentru profitul material imediat inlocuieste din ce in ce mai mult cultura sau civilizatia rugaciunii si a ospitalitatii, a pacii interioare si a comuniunii constante sau statornice intre oameni. De aceea, este necesar sa redescoperim puterea si…

- Buzoieni de toate varstele sunt asteptati vineri dupa-amiaza la intalnirea cu Moș Craciun, pusa la cale de reprezentanții Consiliului Județean. In mod special copiii au intalnire cu Moș Craciun la Muzeul Județean Buzau, acolo unde Consiliul Județean a pregatit un eveniment special dedicat celor care…

- Corina nu a mai petrecut Craciunul acasa de ani buni. Artista nu mai gatește de ceva timp, intrucat pleaca in Maramureș, la parintii ei. Pentru Corina Bud, sarbatorile sunt un bun prilej de a petrece in familie. Motiv pentru care nici nu-și face alte planuri. In ultimii ani, ea a petrecut Craciunul…

- Inspirat pare-se de producțiile de succes ale maneliștilor preferați, un traficant de stupefiante și-a aratat, deopotriva, devotamentul fața de ”tovarașii” lui, dar și dorința de a fi vizitat de ”mascații” poliției. La doua zile dupa ce și-a postat gandurile pe facebook, cu tot cu o fotografie din care…

- Colindul copiilor de la unitațile de invațamant din municipiu, Consiliul Local al Tinerilor, Consiliul Județean al Elevilor și Centrul Social de Urgența a rasunat marți, 19 decembrie, in Sala “Avram Iancu” din cadrul Primariei Municipiului Zalau. Bucuria Sarbatorilor de Iarna a fost adusa de 979 de…

- Viitorul lui Denis Alibec la FCSB este incert. Fotbalistul are o relatie proasta cu Nicolae Dica, fotbalist a carui autoritate a fost stirbita in repetate randuri de gesturile atacantului, iar meciul cu Viitorul a anuntat, practic, ruperea completa a relatiilor. Desi era apt de joc, Alibec nu a…

- Sarbatoarea Craciunului aduce la Turda concertul COLINDE TRANSILVANE susținut de IOAN BOCȘA și ansamblul de muzica tradiționala romaneasca ICOANE. Ansamblul „ICOANE“ isi propune restaurarea sonora a unor productii muzicale arhaice,

- Nu a fost post de televiziune sau site de presa care sa nu difuzeze imaginile cu copilul speriat cu un baț de Moș Nicolae fiindca a mazgalit pereții gradiniței. Faptul ca, la un moment dat, Moșul a lovit ușor piciorul baiețelului de 5 ani care plangea, vizibil speriat, a revoltat pe toata lumea care…

- Sarbatorile bat la ușa, iar sub bradul de Craciun trebuie sa stea cele mai frumoase și potrivite cadouri, caci Moșul nu vrea altceva decat sa ofere bucurii. Așadar, daca mergi la cumparaturi in perioada urmatoare și ești in pana de idei, n-ar strica sa consulți puțin lista astrelor.

- Circula povești prin oraș ca și anul acesta Moșul a fost vazut prin centrul orașului, dimineața foarte devreme, salutandu-i pe cei ce se grabeau la lucru, batand la geamul caselor, daruind bomboane și chiar intrand in cladirea primariei… Echipa de cercetași nr. 51 din Gherla a organizat pentru a 20-a…

- Mosul, care de fapt este unchiul baiatului deghizat, ii cere celui mic sa fie cuminte si sa promita ca nu mai mazgaleste peretii de la gradinita si ca o va asculta pe mama sa. Filmuletul a fost facut public chiar de tatal natural al baietelului, care este la munca in strainatate. Acesta a primit filmuletul…

- PS Ignatie, noul episcop al Husilor, a ajuns in atenția publicului de pe internet dupa ce a cantat o colinda traditionala. Episcopul Husilor a cantat ”Colindului Sfant si Bun” in ajunul Sf. Nicolae, la Biserica Sf. Nicolae din Vaslui, potrivit ortodoxinfo.ro. Intrepretarea a atins inimile credincioșilor,…

- Andreea Banica a povestit ce i s-a intamplat atunci cand a pregatit bradul de Moș Nicolae. Andreea Banica, care a devenit mamica pentru a doua oara anul acesta , are o familie fericita alaturi de Lucian Mitrea, cu care este casatorita de foarte mulți ani, și de cei doi copii ai lor. Andreea Banica,…

- Locatarii Caminului pentru persoane varstnice din Gherla au avut parte de daruri din partea lui Moș Nicolae. Opt rezidențe ale Centrului terapeutic din cadrul Penitenciarului Gherla au daruit miercuri cadouri bunicilor gazduiți la Centrul pentru Persoane Varstnice Gherla. Darurile oferite – șosete,…

- Membrii filialei ALDE Vrancea au imparțit, ieri, cadouri, micuților copii ai familiilor nevoiașe din satul Ciușlea. ,,Dincolo de cuvinte, raman faptele, acesta este mesajul membrilor Filialei VRANCEA ALDE, de sarbatorile acestui an. Un gand bun, o fapta buna! Este decembrie, cu toții…

- Brigitte Sfat a fost cuminte tot anul si bineinteles ca Mos Nicolae a trecut si pe la ea cu un cadou pretios. In emisiunea „Agentia VIP”, Ilie Nastase a dezvaluit ce a primit Brigitte Sfat in aceasta dimineata. Bruneta a gasit in cizmulite un cadou extrem de pretios.

- Nici nu se putea gasi o data mai buna ca 6 decembrie pentru desfasurarea la Mintiu Gherlii editiei 2017 a Festivalului de colinde, obiceiuri si datini populare de Craciun „Nicolae Ivan”, organizat de Cercul pedagogic al profesorilor de religie din zona Gherla si Protopopiatul Ortodox Gherla. Traditionala…

- Oana Lis a gasit in ghete biletul caștigator, in urma unui joc la pariuri. Fericita nevoie mare, soția fostului Primar al Capitalei a facut publica o imagine cu dovada. Oana Lis a gasit in ghetele sale, un bilet castigator in valoare de 566,91. Aceasta a impartașit bucuria cu fanii ei. Oana Lis a gasit…

- Ce a primit fetița lui Jojo de Moș Nicolae. Jojo a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a scris și un mesaj, pentru fanii ei. Jojo și fetița ei au fost pozate in jurul bradului, in timp ce se bucura de cadourile de la Moș Nicolae. Jojo e o mama fericita „A venit Moșul! Bucurie…

- Pompierii nu l-au așteptat pe Moșul, ei s-au transformat in Moș Nicolae. Pompierii din Costești au adus bucurie și speranța in casele a doua familii greu incercate de soarta din localitațile Raca și Recea. Cunoscandu-le poveștile prin intermediul misiunilor la care au participat, salvatorii din Costești…

- Este pentru prima data cand Gabriela Cristea si Tavi Clonda l-au asteptat pe Mos Nicolae in trei. Daca pana acum Mosul venea pregatit pentru doi, iata ca in acest an lucrurile s-au schimbat in cel mai frumos mod posibil.

- Toți copiii orașului Turceni au primit ieri cadouri de Moș Nicolae. Acestea au fost oferite de primaria localitații. Micuții au primit cate un pachet ce conține o sticla de suc și mai multe dulciuri. Primarul orașului Turceni, Cristina Cilibiu, intenționeaza sa repete surpriza și de Moș Craciun.…

- In fiecare an, in seara de 5 decembrie, copiii iși lustruiesc ghetele in așteptarea lui Moș Nicolae, sperand ca acesta va trece pe la ei și le va aduce daruri. Sigur, cu condiția ca ei sa fi fost cuminți. Celor neascultatori Moșul le-ar putea aduce o nuielușa, pentru a-i atenționa sa fie cuminți. Citește…

- Cei 36 de copii de la Centrul multifuncțional ALTER EGO din Satu Mare și-au pregatit ghetuțele in așteptarea lui Moș Nicolae. Și pentru ca au fost cuminți, Moșul a venit cu sacul plin de cadouri, oferite de Asociația Prietenia Satmareana, formata din angajați ai Primariei Satu Mare, și cu sprijinul…

- Sfantul Nicolae este sarbatorit in fiecare an, pe 6 decembrie. Se spune ca el pazește soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte, pentru a lasa lumea fara caldura și fara lumina. In traditia populara romaneasca, Mos Nicolae este infatisat calare pe…

- SFANTUL NICOLAE 2017 De Sfantul Nicolae se aduc in casa crengi de pomi fructiferi si se pun in apa, langa icoane, ca sa infloreasca pana de Anul Nou. In fiecare an, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii au ghetute lustruite, deoarece Mos Nicolae va veni pe la ei sa le aduca daruri…

- Unul dintre cei mai iubiti si mai populari sfinti ai crestinatatii, Mos Nicolae este asteptat cu nerabdare de copii in fiecare an, in noaptea de 5 spre 6 decembrie. Prichindeii isi lustruiesc ghetutele sau cizmulitele stiind ca Mosul le va lasa daruri.

- Prima sarbatoare de iarna este Sfantul Nicolae, asteptat de totii crestinii in dimineata zilei de 6 decembrie. In aceasta zi este obligatoriu sa respectam cu sfintenie traditiile si obiceiurile din batrani pentru a avea spor in tot ceea ce vom face la anul. In randurile de mai jos veti gasi…

- In popor se crede ca de Sfantul Nicolae incepe iarna, cu adevarat. In aceasta zi, Mosul isi scutura barba sura si incepe sa ninga. Iar daca nu ninge, inseamna ca Sfantul Nicolae a intinerit. In fiecare an, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii stiu ca trebuie sa-si lustruiasca ghetutele sau cizmulitele…

- Mos Nicolae, Sfantul care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Ziua de 6 decembrie este ziua Sfantului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinatatii, iar cu o seara inainte, pe 5 decembrie, copiii isi lustruiesc ghetutele asteptandu-l pe Mos Nicolae care va trece pe la ei…

- MOS NICOLAE 2017: In mod traditional, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii, dar si adultii isi pun ghetutele lustruite la usa pentru ca Mosul sa le umple cu daruri. Atentie ce le puneti in ghetute celor dragi. Traditia populara spune ca, de Mos Nicolae, nu trebuie sa oferim obiecte ascutite,…

- Unirea Basarabiei cu Romania, momentul in care tara a inceput sa piarda teritorii, abdicarea Regelui Mihai I sau venirea la putere a lui Nicolae Ceausescu Sunt cateva dintre cele mai importante evenimente din ultimii 100 de ani. Unirea Basarabiei cu Romania In baza “Declaratiei…

- Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor, este sarbatorit de crestini pe 30 noiembrie. Numit și „Cel dintai chemat”, a fost primul care a raspuns chemarii lui Iisus Hristos la apostolat. Sfantul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei,…

- Mos Nicolae, cea mai asteptata zi din an de catre copii se apropie cu pasi repezi. Toti copiii cauta Mosul peste tot, la geam, pe strada, la gradinita, chiar si in cele mai ascunse locuri. Anul acesta Mos Nicolae si-a lasat sacul la Babytrend, un sac foarte mare, plin cu surprize pentru toti copiii.…

- Provincia Laponia este regiunea asociata cu teritoriul din cadrul Finlandei si are capitala administrativa si comerciala situata la Rovaniemi. Traditionala casa a laponilor, aceasta regiune a diversitatii culturale si etnice se intinde pe teritoriul a patru țari si anume: Finlanda, Norvegia, Suedia…

- Gigi Becali a confirmat informația aparuta in presa, conform careia FCSB este interesata sa-l transfere pe atacantul Billel Omrani de la CFR Cluj (24 de ani) și susține ca totul a pornit de la un telefon primit din partea impresarului jucatorului. Deși Iuliu Mureșan susține ca jucatorul mai are contract…

- Ploiești, 20 noiembrie: AFI Ploiesti a dat startul sezonului cadourilor, lansand campania de iarna „Bucuria de a surprinde”. Clienții mall-ului pot gasi cele mai inspirate cadouri pentru cei dragi, bucurandu-se atat de momentul daruirii, cat și de intregul ritual al alegerii cadoului perfect. „Bucuria…

- „Deschiderea „Oraselului lui Mos Craciun”, programata pentru aceasta (sambata - n.red.) seara, se amana pentru saptamana viitoare! Din cauza vremii nefavorabile, organizatorii au luat decizia de a inaugura „Oraselul lui Mos Craciun” din parcul Lumea Copiilor, vinerea viitore, pe data de 24 noiembrie.…

- Incheierea Razboiului de Independenta pentru Romania, in fapt, a razboiului ruso romano turc, 1877 1878, avea sa deschida, prin schimbarile geostrategice produse in sud estul Europei si al Peninsulei Balcanice, noi provocari, care au marcat destinul romanilor pentru totdeauna. Guvernul de la Bucuresti…

- Pe langa ”poarta” europeana din satucul Bahovista, Bulgaria, acolo unde chinezii importa piese auto si le asambleaza in masini europene, acum au gasit o noua modalitate de a submina piata auto europeana. In Bahovista ei asambleaza masini cu piese chinezesti, pe care primesc certificat european,…

- Arheologii din Turcia sunt pe cale sa rezolve un mister care dureaza de mii de ani. Ei au descoperit mormantul lui Mos Craciun intr-un loc cu totul neasteptat. O cercetare facuta digital sub biserica Sfantului Nicolae, in Antalya, Turcia, a scos la iveala un mormant neatins, despre care se banuieste…

- Martea trecuta, Emmanuel Macron si-a expus timp de 2 ore, la Universitatea Sorbona, viziunea sa asupra viitorului Europei. In esenta, in mare ideile sale erau deja cunoscute. Insa acum a intrat mult mai mult in detalii. El vrea o integrare pronuntata a zonei Euro, cu un Parlament separat si un buget…

- Nicolae Stanciu, in vizorul celor de la Chelsea. Englezii l-au comparat cu Hagi, Dorinel Munteanu și Boloni. Nicolae Stanciu are șansa maine de a le lua ochii britanicilor, fiindca va evolua impotriva celor de la Celtic, la Glasgow, in Liga Campionilor. BBC l-a laudat pe mijlocașul roman, comparandu-l…