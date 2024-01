Stiri pe aceeasi tema

- NATO ar trebui sa fie pregatita pentru perspectiva atacurilor rusești cu rachete in Europa in cazul unui razboi total cu Rusia, a declarat generalul locotenent Alexander Sollfrank, comandantul centrului de logistica militara al NATO din Germania, intr-un interviu pentru The Times, publicat in ianuarie.…

- Rusia este pregatita sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale, in condițiile in care acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024, a declarat sambata vicepremierul rus Alexander Novak, citat de mai multe agenții de presa.In cadrul acordului pe…

- Livrarile de gaze naturale catre Europa de la gigantul energetic rus Gazprom au scazut cu 55,6%, pana la 28,3 miliarde de metri cubi in 2023, potrivit calculelor Reuters publicate marți, energypress.gr. Calculele, bazate pe datele grupului european de transport de gaze Entsog și anunțurile zilnice ale…

- Aproape toate exporturile de petrol ale Rusiei din acest an au fost expediate in China si India, a declarat miercuri viceprim-ministrul Alexander Novak, dupa ce Moscova a raspuns la sanctiunile economice occidentale redirectionand rapid livrarile in afara Europei, transmite Reuters, conform news.ro.Rusia…

- Ungaria a blocat un ajutor de 50 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina, la cateva ore dupa ce s-a ajuns la un acord privind inceperea negocierilor de aderare, transmite BBC, citat de News.ro.„Rezumatul turei de noapte: veto pentru banii suplimentari pentru Ucraina”, a postat premierul maghiar…

- „Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei este o insulta” la adresa valorilor Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), a declarat ministrul nord-macedonean de Externe Bujar Osmani in deschiderea summitului OSCE de la Skopje.

- Romania va suspenda, impreuna cu aliatii care sunt state parti la Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa (TCFE), operationalizarea Tratatului atat timp cat este necesar, in conformitate cu normele de drept international, a anuntat marti seara Ministerul Afacerilor Externe. “In contextul…