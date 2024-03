Stiri pe aceeasi tema

- Duminica de Florii și Paștele Catolic 2024 sunt celebrate cu peste o luna mai devreme fața de data sarbatoriri lor la creștinii ortodocși. Descopera care sunt cele mai populare obiceiuri și tradiții și care este semnificația acestor sarbatori importante. Floriile catolice 2024 – semnificație Sarbatoare…

- Credincioșii romano-catolici se afla in Postul Paștelui. Ei vor sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai, in acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși fiind de peste o luna. Mai jos programul liturgic al Saptamanii…

- Despre Drumul Crucii sau Via Dolorosa, o ruta aflata in Orașul Vechi din Ierusalim, tradiția creștina spune ca este drumul pe care Iisus Hristos a umblat, purtand crucea, spre locul sau de rastignire. The post MONUMENT ISTORIC Drumul Crucii sau Via Dolorosa, o ruta aflata in Orașul Vechi din Ierusalim…

- Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, va incepe in ziua de luni, 18 Martie și se va incheia in 4 Mai. Acesta este cel mai lung și riguros post al Bisericii Ortodoxe, fiind ținut timp de 48 zile. Postul Paștelui reprezinta o perioada de pregatire spirituala, timp in care credincioșii…

- Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste o luna. Biserica Romano-catolica va sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai. Crestinii romano-catolici…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc astazi Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului Dumnezeu și Mantuitorului nostru Iisus Hristos și pe Ierarhul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei - unul dintre cei mai importanți parinți ai Bisericii Ortodoxe.

- Gabriel Attal, fost ministru al educației, a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron sa formeze noul guvern al Franței, dupa ce fostul premier Elisabeth Borne si-a dat demisia impreuna cu cabinetul sau, informeaza Rador Radio Romania.La 34 de ani, Gabriel Attal, cu studii in stiinte politice,…

- Sfantul Stefan, primul care a vestit si a marturisit credinta in Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sarbatorit de crestini in a treia zi de Craciun, informeaza news.ro.Sfantul Stefan este considerat primul care a vestit si a marturisit credinta in Iisus Hristos, iar pentru aceasta…