Guatemala: Vulcanul Fuego a erupt; autorităţile au declarat alertă portocalie Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune, informeaza AFP.



Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri seara, aruncand cenusa pana la 1.700 de metri deasupra craterului sau, a precizat pentru jurnalisti David de Leon, purtatorul de cuvant al Organizatiei nationale de lupta impotriva catastrofelor naturale (Conred).



Conred a declansat alerta portocalie ''in fata cresterii activitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune, informeaza AFP. Situat la 35 de kilometri de capitala, vulcanul Fuego a inceput sa erupa miercuri seara,…

- Este alerta la Motru dupa ce un copil de patru ani a murit, in aceasta dimineata la spitalul din localitate, fiind suspect de meningita. Parinții l-au adus pe micuț in stare grava la spital plin de pete violacee pe corp. La scurt timp insa, copilul a intrat in stop cardio-respirator și nu a mai putut…

- Majoritatea tarilor din America Centrala au emis pentru marti atentionari in fata unei mase de aer rece venite din nordul continentului care va provoca rafale puternice de vant, ploi abundente si valuri de pana la 2 metri inaltime in zonele de coasta, relateaza EFE.Comisia permanenta de…

- Trei focare de tuberculoza au fost descoperite in judetul Calarasi. Cazurile unde a lovit TBC ul au fost descoperite intr un azil de batrani, intr un liceu, dar si intr o gradinita unde virusul a bagat o in spital chiar pe asistenta medicala. Autoritatile locale sunt in alerta, potrivit Romania TV.Potrivit…

- Autoritatile au emis o alerta de tsunami, pe fondul inregistrarii unui seism foarte puternic, al carui epicentrul a fost stabilit la 278 de kilometri de Kosiak, Alaska, din cate s-a anuntat dinspre institutul American de Geologie. Pana la momentul de fata sunt putine detalii despre eventualele efecte…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.Potrivit Administratiei Nationale de…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Autoritațile sanitare din Dambovița sunt in alerta și au impus toate masurile necesare intr-o unitate școlara din comuna Bucșani, dupa ce un cadru didactic a fost diagnosticat cu tuberculoza in data de 22 decembrie 2017: “ Referitoar la cazul de tuberculoza depistat la un cadru didactic, angajat…

- O alerta a fost trimisa, sambata, din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Amenintarea a fost dezmintita rapid, dar asta nu inseamna ca panica in randul oamenilor nu s-a instalat. Ba din contra, agitatia a…

- Locuitorii din Hawaii au inceput ziua de sambata intr-o stare de panica generala. Sistemul de aparare civila a emis o alerta de atac cu rachete nucleare pe telefoanele localnicilor. A trecut apoi o jumatate de ora de tensiune și confuzie, dupa care populația a fost anunțata, tot prin…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror, potrivit Libertatea.ro.

- Un baiat in varsta de noua ani a disparut astazi, de langa tatal sau, in Caraș-Severin, in zona localitații Stancilova - comuna Șopotu Nou. Autoritațile inca il cauta pe micuț, iar parinții sunt in stare de șoc.

- Tricolorul arborat intr-un loc turistic amenajat acum doi ani in satul Cenusa din Floresti a fost furat de patru ori. Acolo, cațiva localnici au colectat bani, au instalat trei banci, tomberoane si un drapel.Cel mai recent, acesta a disparut in noaptea de 2 ianuarie.

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pentru 68 de actionari ai bancii islamice Asya (Bank Asya) pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen, un cleric stabilit in SUA pe care guvernul de la Ankara il suspecteaza ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia DPA.…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Tanarul in varsta de 32 de ani a disparut in cea de a doua zi de Craciun, dupa ce locuința improvizata in care statea, a ars in intregime. Zeci de persoane, printre care polițiști, voluntari și apropiați ai acestuia il cauta prin padurile din apropiere, in speranța ca il vor gasi in viața, informeaza…

- Vulcanul Sinabung din insula indoneziana Sumatra a erupt din nou miercuri, aruncand vapori fierbinti la peste patru kilometri pe versant, in timp ce un nor de cenusa inchisa la culoare se ridica din craterul vulcanului, informeaza DPA. Nicio persoana nu a fost ranita de valul de roci si…

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Statele Unite nu sunt singurele care au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului. Si președintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca țara sa iși va muta ambasada la Ierusalim.

- Silvicutorii au descoperit un mistret radioactiv in Suceava. Animalul a fost impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava. Porcul a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Potrivit missingpeople.org.uk, femeia a disparut in urma cu 3 luni, fiind acum cautata de familie și anchetatori. Polițiștii care se ocupa de caz au apelat la comunitatea de romani din Anglia, facand apel ca fotografia femeii sa fie distribuita prin toate mijloacele posibile. Ștefania Otilia…

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizand ca nu exista victime printre fortele internationale. Potrivit Reuters, Qudratullah Khushbakht, purtator de cuvant al guvernatorului din Kandahar,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi, vant și ninsori viscolite. Trebuie stiut faptul ca avertismentul de cod galben este valabil de pana sambata, 16 decembrie, ora 14.00. In acest interval se vor produce urmatoarele fenomene: ploi insemnate cantitativ, intensificari…

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi, vant și ninsori viscolite. Trebuie stiut faptul ca avertismentul de cod galben este valabil de ASTAZI, 15 decembrie, ora 18.00, pana sambata, 16 decembrie, ora 14.00.

- „Am avut doua informatii: prima, primita ieri pe un canal neoficial, in care mi s-a spus ca s-ar putea sa fim afectati si noi, si a doua informatie oficiala, primita in cursul diminetii, in care mi s-a transmis ca Romania nu este afectata de aceasta problema. Eu, preventiv, ieri, am luat…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a fost informata oficial ca in Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebelusi) produs de firma Lactalis din Franta, contaminat cu Salmonella Enterica, potrivit unui comunicat emis marti.…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella,...

- Cinci persoane au murit, în Guatemala, în timp ce decorau un brad de Craciun, într-un parc. Victimele au atins din greșeala cabluri de înalta tensiune în timp de decorau bradul facut din oțel și cabluri, scrie BBC. Incidentul a avut loc în orașul…

- Autoritatile germane au examinat miercuri un pachet suspect livrat unei farmacii din orasul Ulm (sudul Germaniei), descoperind ca el continea doar un cadou publicitar, transmite dpa. Angajatii de la o farmacie din Ulm au telefonat miercuri la politie dupa ce au primit un pachet care nu avea inscrisa…

- Un apel la 112 a pus pe jar autoritațile din Timiș! un barbat a turnat benzina pe el și a amenințat ca iși da foc. Incidentul a avut loc in Sannicolau Mare. Un tanar, aflat sub influența alcoolului s-a certat cu concubina sa, s-a suparat și a amenințat ca se sinucide. A ieșit afara din […] The post…

- Alerta. E JALE PENTRU SOFERI. Toti posesorii de PERMIS DE CONDUCERE se vor intoarce in SALILE de examen. VEZI de ce.. O noua lege a reusit sa ii puna pe toti soferii in alerta, mai ales ca ar putea din nou ajunge in salile de examinare. Asta deoarece orice posesor de permis de conducere care va incalca…

- Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineața (ora locala), o noua racheta balistica dintr-o zona aflata la nord de Phenian, a informat agenția sud-coreeana de presa Yonhap, citand o sursa de cadrul statului-major comun al armatei, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile sud-coreene…

- Autoritatile britanice au lansat marti o alerta de securitate, izoland zone din centrul Londrei din cauza prezentei unui vehicul suspect, afirma surse citate de presa locala. Alerta este in vigoare in jurul Turnului Gherkin, situat in centrul capitalei Marii Britanii. Un robot al echipelor…

- UPDATE: Aeroportul internațional Ngurah Rai, din insula indoneziana Bali, și-a incetat luni operațiunile ca urmare a creșterii nivelului de alerta in privința vulcanului Agung, care arunca de sambata lava și cenușa, și in fața riscului "iminent" al unei erupții majore, au informat surse oficiale,…

- Vulcanul Agung de pe insula turistica Bali aflata in centrul Indoneziei a erupt pentru a doua oara, sambata, expulzand in aer o coloana inalta de cenusa, dupa ce vulcanologii coborasera nivelul de alerta, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, relateaza Xinhua.

- Vulcanul Agung de pe insula turistica Bali aflata in centrul Indoneziei a erupt pentru a doua oara, sambata, expulzand in aer o coloana inalta de cenușa, dupa ce vulcanologii coborasera nivelul de alerta!

- O plaja din orașul Monterey aflat în zona de coasta a Californiei centrale a fost evacuata dupa ce un pescar a fost mușcat de un rechin, a anunțat vineri șeriful districtual, informeaza Xinhua.

- Statia de metrou Oxford Circus a fost evacuata din cauza unui posibil atac armat. Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate. Oamenii aflati in zona s au baricadat in pub uri si cafenele. ...

- Interlopii romanii au pus pe jar Poliția din Marea Britanie. La sfarșitul saptamanii trecute, Sorin Serbu, liderul unei grupari care se ocupa cu trafic de carne vie și de droguri a murit din cauza ranilor suferite intr-o incaierare dintr-un club londonez. Poliția se așteapta acum la noi violențe provocate…

- Desi campania de vaccinare trebuia sa inceapa de mai bine de o luna, acest lucru nu s-a intamplat nici pana acum. Vaccinul ca sa aiba eficienta pentru 2018 trebuie inceputa campania din luna octombrie si sa se termine cel tarziu in luna decembrie. Medicii de familie spun ca aceasta este prima…

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, scrie Realitatea.net.

- Autoritatile din Danemarca au dispus suspendarea unor curse aeriene pe Aeroportul international din Copenhaga, din cauza unor amenintari la adresa companiei turce Atlasglobal, informeaza site-ul agentiei Reuters. Noua porti de îmbarcare au fost închise luni pe Aeroportul din Copenhaga…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Caras-Severin a fost sesizat in data de marti, 07 noiembrie, ora 21.19, despre faptul ca doi barbati in varsta de 44 si 49 ani, domiciliati in Resita, au plecat in dimineata zilei, in masivul Semenic, pentru a culege bureti si nu s-au mai intors.