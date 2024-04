Alerta a fost ridicata la cel mai inalt nivel, iar autoritațile au evacuat 11.000 de localnici. Toate acestea dupa ce vulcanul a erupt. Asadar, este alerta de tsunami in Indonezia, dupa ce erupția vulcanului Ruang s-a intensificat. Autoritațile au ridicat nivelul de alerta Autoritațile au ridicat nivelul de alerta la al doilea cel mai inalt […] The post Vulcanul a erupt! Norul de cenusa se intinde pe 1 kilometru. Alerta de tsunami! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .