Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de la Protecția Consumatorilor de 1 mai: 'Atenție la mici și bere!'Refuzați produsele din carne tocata pentru care exista indoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare, iar la cumpararea berii fiți atenți la starea ambalajelor și aspectul lichidului, avertizeaza, sambata,…

- Refuzati produsele din carne tocata pentru care exista indoieli privind calitatea si care nu au inscrisa, pe eticheta, data limita de consum sau daca aceasta este modificata sau depasita, transmite directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, avand…

- Președintele MoldovaGaz considera ca Energocom nu ar trebui sa aiba dreptul sa furnizeze gaze naturale catre consumatorii finali. „Scopul primordial al Energocom trebuie sa fie asigurarea securitații energetice, supravegherea pieței angro și asigurarea accesului la gaze naturale ieftine a tuturor furnizorilor”,…

- Crenvurștii sanatoși ar trebui sa aiba o culoare deschisa, mai ales in cazul celor din carne de pui, conform recomandarilor directorului ICA The post AVERTISMENT DE LA INSTITUTUL DE CERCETARE ALIMENTARA Crenvurștii roz: atracția consumatorilor vs. realitatea nutriționala first appeared on Informatia…

- ANRE condiționeaza racordarea prosumatorilor la rețeaua de energie electrica de instalarea unui contor suplimentar fața de cel instalat la limita proprietații, spun reprezentanții Asociației Prosumatorilor și Comunitaților de Energie (APCE). Aceste contoare, considerate inutile de catre prosumatori,…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa fie atenti la achizitionarea bijuteriilor care vor fi oferite de Martisor, pentru ca in aceasta perioada pericolul real il reprezi

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Paul Anghel a transmis, duminica, intr-o postare pe Facebook, recomandari pentru consumatori, in contextul in care se apropie Sf. Valentin – 14 februarie si Dragobetele – 24 februarie.Sfaturi la achiziționarea…

- Sindicaliștii instrumentiști din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu declanșeaza o greva de avertisment de 15 minute. Motivul, spun aceștia, sunt neințelegerile aparute in relația cu conducerea instituției, pe marginea neincheierii contractului colectiv de munca. "Lucratorii sunt exploatati cu buna stiinta",…