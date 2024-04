Cutremur de 7,4 pe Richter în Taiwan! A fost emisă alertă de tsunami VIDEO Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Taiwanul, miercuri dimineața. Seismul a fost urmat de mai multe replici puternice, iar autoritațile au emis și o avertizare de tsunami. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Taiwanul , iar din primele informații mai multe cladiri s-au daramat. Autoritațile fac tot posibilul pentru scoaterea oamenilor de sub daramaturi. WATCH! Somebody captures 7.4 quakes on highway in eastern Taiwan #tsunami #Taiwan #earthquake #japan #Taiwanearthquake pic.twitter.com/pWyd7T3l1C — The optimist (@MuhamadOmair83) April 3, 2024 Cutremur de 7,4… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

