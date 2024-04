Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul farmaceutic cu sediul in Osaka a initiat retragerea de la comercializare a mai multor produse, inclusiv a suplimentului sau „beni-koji choleste help”, promovat ca avand efect de reducere a nivelului de colesterol, dupa ce a primit rapoarte privind cazuri de imbolnavire, transmite agentia Xinhua,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, joi, in judetul Buzau. Este al doilea cel mai puternic seism produs in 2024 in Romania. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea…

- Seismul a avut loc la ora 21:38, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 137,5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46 km V de Focsani, 63 km N de Buzau, 65 km E de Sfantu-Gheorghe, 77 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești.lte doua seisme au avut loc sambata, unul in Dambovița,…

- Noul cutremur a zguduit o parte a coastei la Marea Japoniei - aceeasi zona devastata la 1 ianuarie de un cutremur foarte pternic de magnitudinea 7,5, soldat cu peste 200 de morti, potrivit unui ultim bilant provizoriu, anunța AFP.Este totodata cel mai puternic seism din arhipelag de la cele care au…

- Un cutremur submarin de magnitudinea 6,0 a avut loc marti, inainte de ora locala 18.00 (11.00, ora Romaniei) la aproximativ 60 de kilometri vest de Insula japoneza Sado (centru), potrivit Agentiei Meteorologice japoneze (JMA), care nu a emis o alerta de tsunami, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest…

- Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc in Oceanul Pacific, in largul coastelor Filipinelor, potrivit institutului american de geofizica USGS, relateaza AFP. Seismul a avut loc luni seara (ora Romaniei), la o adancime de 70 de kilometri, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de provincia Sarangani,…

- Seismul a avut loc luni seara (ora Romaniei), la o adancime de 70 de kilometri, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de provincia Sarangani, potrivit USGS.Cutremurul nu a provocat o alerta de tsunami, potrivit Sistemului de Alerta de Tsunami din Statele Unite.Acest seism are loc in urma unei serii…

- Puternicul seism care a zguduit centrul Japoniei, la 1 ianuarie, a dus la cel puțin 161 de decese, in timp ce 103 persoane sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat luni, 8 ianuarie, de autoritatile locale, noteaza agenția France Presse, preluata de Agerpres.Cutremurul cu magnitudinea…