Alertă de incendii în Grecia. În doar 12 ore au izbucnit 71 de focare din cauza vântului puternic. Zonele afectate Autoritațile din Grecia au ridicat alerta de incendii forestiere la „nivelul 4, risc crescut", duminica, in unele regiuni, dupa ce mai multe focare au izbucnit cu o zi inainte, a anunțat guvernului elen, conform AFP, citata de Agerpres.Sambata, „71 de incendii in regiuni agricole si forestiere din toata tara au izbucnit in 12 ore, intre orele 03.00 GMT si 15.00", a precizat intr-un comunicat Ministerul Crizei Climatice si Protectiei Civile.Majoritatea acestora au fost ținute sub control, in special in centrul tarii, cu exceptia celui din Lasithi, pe insula Creta (sud) care a continuat duminica,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

