- Piesa „Ultima oara” este o poveste despre relațiile toxice și formele iubirii. Melodia vorbește despre dedicare, suferința, cautare, iubire nepamanteana, idealuri de neatins. Artistul a avut parte de un proces indelungat in compunerea acestei piese: „Inițial, am avut in minte o imagine vizuala, ca un…

- Beyonce (37 de ani) a prezentat in premiera videoclipul piesei „Spirit“, inclusa pe coloana sonora a filmului live-action „The Lion King/Regele leu“, in care cantareata americana isi imprumuta vocea pentru personajul Nala. Vedeta a facut dezvaluiri emotionante despre pelicula ce va avea premiera in…

- Ellie Goulding ne surprinde cu piesa „Hate Me”, o colaborare inedita cu Juice WRLD, celebrul rapper american, al carui album de debut, „Death Race For Love”, a fost #1 in clasamentul Billboard 200. „Hate Me” este un material ce iți ramane instant intiparit in minte. Redand punctul de intalnire dintre…

- Fix inainte de lansarea noului album, Bastille lanseaza videoclip-ul piesei „Those Nights”, un single emoționant extras de pe cel de-al treilea material al trupei, „Doom Days”. Regizat de catre Crooked Cynics, videoclipul il are in prim-plan pe Dan Smith, solistul Bastille, așezat pe o canapea, in mijlocul…

- DJ Snake lanseaza mult-așteptatul material video al piesei „Enzo”, un veritabil imn hip-hop, ce aduce impreuna cele mai mari staruri ale genului – Offset, 21 Savage, Gucci Mane și Sheck Wes. Regizat de catre Daps (filmmaker-ul renumit pentru colaborarile sale cu Migos, Kendrick Lamar și 2 Chainz), videoclipul…

- Timișoreanca Karina Ștefan a lansat videoclipul piesei „Hai sa fim mai buni“, pe muzica lui Florin Pop – Magda și versurile lui Adi Moroșanu, producția acestei piese fiind realizata de Massive Studio. Karina Ștefan a devenit cunoscuta grație primului sezon din concursul Vocea Romaniei Junior, care a…

- Shawn Mendes iși bucura fanii odata cu lansarea primului sau single din 2019, „If I Can’t Have You”, o piesa ce incorporeza sensibilitatea și gingașia aparte, specifice artistului de 20 de ani. Cu ceva timp inaintea lansarii, Mendes a creat o intreaga isterie in randul fanilor, prin postarea in Social…

- Ellie Goulding reflecteaza la anii adolescentei in noul videoclip. „Sixteen” este despre toate momentele glorioase din una dintre cele mai frumoase perioade din viata. Putin nostalgica, putin visatoare, videoclipul o aduce pe Ellie intr-un cadru vintage, intr-o masina alaturi de cea mai buna prietena,…