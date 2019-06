Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de rectificare a bugetului Primariei Capitalei prevede o reducere cu 35.600.000 lei din cele 162.900.000 lei, prevazuti initial, informeaza edupedu.ro. Taierea reprezinta 21,9% din suma prevazuta in bugetul pe 2019. Proiectul de rectificare va intra miercuri in dezbaterea Consiliului General…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) critica decizia luata de administratia locala de a obliga elevii, pentru al doilea an consecutiv, sa participe la parada publica organizata de Ziua Orasului Constanta, pe strazile centrale ale municipiului, se arata într-un

- Unitațile administrativ-teritoriale pot solicita, in cursul anului 2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 700 milioane de lei, pentru plata subvențiilor restante aferente furnizarii energiei termice…

- Edilul a explicat ca, precum in fiecare an, ele vor fi acordate in urmatorul cuantum:- 339 de burse de performanța: 400 de lei pe luna pentru fiecare elev- 7.560 de burse de merit: 400 de lei pe luna pentru elevii cu media 10, 250 de lei pe luna pentru elevii cu media cuprinsa…

- Cristian Boureanu a explicat care a fost motivul pentru care nu s-a casatorit inca cu iubita sa mai tanara, Laura Dinca. Laura Dinca, in varsta de 23 de ani, este actuala iubita a fostului politician Cristian Boureanu. Cristian Boureanu, in varsta de 46 de ani, a mai fost casatorit cu Valentina Pelinel…

- A urcat beat la volan și a provocat un accident. Este isprava unui taximetrist, care a lovit un automobil parcat pe strada. S-a intamplat aseara in sectorul Ciocana al Capitalei. Un echipaj al Batalionului de Reținere Operativa l-au transportat pe barbat la Inspectoratul de Poliție.

- Ghinion pentru proprietarii a patru automobilele parcate in curtea unui bloc de locuit de pe strada Hristo Botev din sectorul Botanica al Capitalei.Dimineata, soferii si-au gasit automobilele cu geamurile sparte.Oamenii legii investigheaza cazul pentru a depista infractorii.

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat duminica dimineata de un tramvai de pe linia 27. Totul s-a intamplat pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei, informeaza Brigada...