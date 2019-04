Stiri pe aceeasi tema

- Vali Boghean Band a lansat o noua piesa cu videoclip, cu denumirea "Zboara Soimul". Aici il surprindem pe Vali in rolul unui razes, cantand si purtand un vesmant traditional si slobod, calare pe un murg breaz si falnic.

- Chiar in ziua in care implinește 30 de ani, Andrei Leonte a ales sa lanseze videoclipul piesei ”Avem monștri aici”. Artistul nu apare deloc in piesa, fiind inlocuit de o proiecție a lui din viitor, care intra in rolul unui povestitor ințelept.Ca sa poți vedea și videoclipul și sa asculți și piesa s-ar…

- Pe Cleopatra Stratan o știi de cand era de-o șchioapa, avea doar trei ani cand a lansat "Ghița" și a cucerit Romania. Sa tot fi trecut ceva timp de atunci, caci acum Cleopatra e o femeie in devenire și este din ce in ce mai frumoasa. Recent, artista a lansat "Pupa-ma", cea mai noua piesa din repertoriu.

- Dupa o piesa-statement și un videoclip revoluționar, The Motans și Dirty Nano lanseaza remixul single-ului „Invitat”. Sound-ul fresh, ritmat și optimist duce cu gandul la petrecerile din serile calduroase in care toata lumea se bucura de viața. Piesa „Invitat” este compusa de Denis Roabeș și a beneficiat…

- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- Single-ul emotionant “Without Me” al lui Halsey atinge inimile de pretutindeni si a depasit 1 miliard de ascultari pe platformele digitale, la nivel global! Versurile piesei “Without Me” au ridicat de la bun inceput semne de intrebare, fanii inghesuindu-se sa presupuna ca piesa vorbeste despre relatia…

- Jonas Blue lanseaza alaturi de regizorul Patrick Tollhill clipul piesei “Desperate”. Intregul clip a fost filmat in Nashville, Tennessee, si urmareste povestea unei tinere (interpretata de Nesbitt) care se afla in imposibilitatea de a decide intre ce ii dicteaza sufletul si ce ii dicteaza mintea. Piesa…

- Intr-o conferința de presa desfașurata marti, 29 ianuarie, Federația Romana de Fotbal a marcat faptul ca mai sunt 500 de zile pana cand UEFA EURO 2020 va ajunge la București. Cu acest prilej, s-a lansat și campania de informare pentru recrutarea voluntarilor necesari la Turneul Final al EURO. Peste…