"Am fost azi la spital (la Targu Mures, n.r.) si ma uitam cu cata inversunare, scandal si cate lucruri urate au putut sa spuna. Au venit cu coroane, este inadmisibil! Si fac acest lucru pentru ca nu au argumente, nu au cu ce sa vina in fata dumneavoastra. Nu pot sa spuna: am venit in fata oamenilor cu acest proiect de tara. Nu au un proiect de tara. Singurul lor proiect de tara este bazat pe ura, dezbinare, pe jigniri. Si spun acest lucru pentru ca-l cunosc foarte bine. Cred ca nu a fost prim-ministru al Romaniei care sa fie mai jignit, mai controversat, un prim-ministru care efectiv pentru…