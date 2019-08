Copil german de 8 ani surprins pe autostradă în timp ce gonea cu 140 km/h ​​Un copil de 8 ani din Germania le-a furat mașina parinților lui și s-a plimbat pe autostrada cu 140 de km/h. Copilul a fost gasit într-un refugiu al autostrazii, acesta punând chiar triunghiul reflectorizant care anunța atunci când șoferul are o problema, scrie BBC.

Micuțul care a vrut sa faca o plimbare cu automobilul parinților a fost gasit miercuri dimineața într-un refugiu al autostrazii cu direcția Dortmund. Pe lânga triunghiul reflectorizant, copilul aprinsese chiar și avariile. Dupa ce polițiștii s-au îndreptat spre el, copilul le-a spus ca tot ce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

