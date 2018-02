Cele mai elegante aparitii de la BAFTA Awards 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii BAFTA Awards 2018 Aseara a avut loc ceremonia de decernare a premiilor BAFTA, considerate Oscarurile industriei britanice de film. Pe covorul rosu si-au facut aparitia nume celebre din cinematografia internationala, iar printre nominalizati si castigatori s-au numarat si nume alate in cursa…

- Printul William si Kate Middleton, aparitia serii la BAFTA Awards 2018 Printul William si Kate Middleton sustin industria britanica de film si au participat si anul acesta la ceremonia de decernare a trofeelor BAFTA. Cei doi si-au facut aparitia pe covorul rosu al evenimentului organizat in Londra,…

- Premiile BAFTA din acest an au ajuns la castigatori. Lungmetrajul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh a fost marele invingator al galei, care a avut loc aseara la Londra.

- Lungmetrajul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, a fost marele castigator al galei premiilor BAFTA care a avut loc, duminica seara, la Londra. Pelicula a primit cinci trofee, intre care la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu” si „cea mai buna actrita”.

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Ducesa de Cambridge a participat alaturi de soțul ei la gala de decernare a premiilor BAFTA 2018. Kate Middleton a purtat cu aceasta ocazie o rochie verde și astfel nu s-a alaturat mișcarii Time’s Up care a recomandat participanților la eveniment sa poarte negru. Kate Middleton și prințul William, care…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Actrita Joanna Lumley, gazda galei BAFTA din 2018, a adus un omagiu miscarii Time's Up si a spus ca aceasta reprezinta o continuare a Miscarii Sufragetelor din urma cu un secol. In monologul de deschidere a ceremoniei, vedeta britanica a facut si cateva glume la adresa unora dintre starurile…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Luni, 18 februarie 2018, are loc editia cu numarul 71 a ceremoniei de decernare a Premiilor BAFTA, conferite anual pentru realizari deosebite in cinematografie si televiziune de catre Academia Britanica de Film si Televiziune.Gala BAFTA se va desfasura la Royal Albert Hall din Londra si va fi prezentata,…

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Actritele Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o si actorii Daniel Day-Lewis, Gary Oldman si Orlando Bloom se numara printre vedetele de prim rang care vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de Press…

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- Intr-o vizita surpriza facuta la o școala din Londra, prințul William a ținut sa le vorbeasca fetelor despre “cyberbullying”, dar și despre modul in care adolescentele trebuie sa se fereasca de presiunea de a se conforma ideii de frumusețe promovata de rețelele de socializare. Grupul de copii cu varste…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Londra, 26 ian /Agerpres/ - Scoala nationala de film si televiziune din Marea Britanie va primi luna viitoare premiul BAFTA pentru contributia britanica la cinema, informeaza vineri Press Association. Scoala, în cadrul careia lucreaza regizori precum Lynne Ramsay si David Yates, este distinsa…

- Vanzarile trupei The Cranberries au explodat. Solista trupei The Cranberries, cantareata irlandeza Dolores O’Riordan, in varsta de 46 de ani, a fost gasita decedata luni, 15 ianuarie, intr-o camera de hotel din Londra. De altfel, la Londra, Dolores O’Riordan pregatea inregistrarea unei noi variante…

- Vanzarile si difuzarile in streaming ale single-urilor si albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% in primele zile dupa decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informeaza PA. Cantareata irlandeza a fost gasita decedata la varsta de 46 de ani…

- Premierul britanic Theresa May si presedintele francez Emmanuel Macron au incheiat un nou acord privind securitatea frontierei intre cele doua tari, Londra urmand sa plateasca mai mult Parisului pentru oprirea imigrantilor care incearca sa ajunga in Marea Britanie, informeaza postul France 24.

- Kate Middleton s-a afișat în public fara inelul de logodna din safir, simbol al uniunii maritale cu Prințul William și care a aparținut cândva Prințesei Diana. Lipsa inelului prețios se datoreaza faptului ca este însarcinata. În timpul sarcinii, femeilor li se umfla…

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona), exista…

- Londra, 16 ian /Agerpres/ - Peste 200 de jucarii-robot care dateaza din anii 1960 - 1990, estimate la cateva mii de lire sterline, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in Marea Britanie, informeaza Press Association. Robotii-jucarie sunt pusi in vanzare de un…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Printul Harry si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au avut parte de o primire rezervata starurilor, marti, in Brixton, un cartier din Londra cunoscut pentru diversitatea sa etnica, unde cuplul princiar a vizitat un post de radio local, informeaza AFP. Numerosi admiratori…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si ministrul pentru…

- Lamborghini Huracan, acoperit cu cristale Swarovski, a starnit atenția pasionaților de mașini din lumea intreaga prin apariția excentrica. Autoturismul costa peste 200.000 de euro și e condus de o tanara din Republica Moldova care locuiește in Londra. Model și fashion designer, Daria Radionova deține…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus luni un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. "De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste…

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, mai multi deputati conservatori votand impotriva Guvernului Theresa May. Camera Comunelor a aprobat cu 309 voturi pentru si 305 impotriva…

- In era comertului online, o companie imobiliara europeana face un pariu de aproape 16 miliarde de dolari, sperand sa convinga clientii sa se reintoarca spre design-ul iesit din comun al mall-ului Jersey Garden State Plaza si spre magazinele din World Trade Center, potrivit New York Times. …

- Ducesa de Cambridge este mai radioasa pe zi ce trece, semn ca sarcina evolueaza ca la carte, iar ea se simte foarte bine. De altfel, a revenit rapid la indatoririle regale dupa o scurta pauza pe fondul grețurilor matinale. Insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau cu Prințul William, Kate Middleton…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Romanii din Marea Britanie nu au de ce sa iși faca griji in legatura cu viitorul lor. Nu vor fi trimiși acasa dupa Brexit. In negocierile dintre Londra și Bruxelles au fost clarificate in principiu drepturile cetațenilor dupa divorțul britanicilor.

- Marți seara imbraca haine de gala la recepția organizata la Palatul Buckingham , moment in care Kate Middleton a purtat una dintre cele mai de seama bijuterii moștenite de la Prințesa Diana, o tiara spectaculoasa. Astazi insa, Ducesa de Cambridge și-a facut din nou apariția, de data aceasta in haine…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Primarul Londrei spune ca Trump nu mai este binevenit in Marea Britanie dupa ce a distribuit pe contul sau de Twitter trei clipuri anti-islamice, scrie CNBC. Potrivit primarului Londrei, nu ar trebui sa existe o vizita oficiala in Regatul Unit a lui Donald Trump deoarece președintele american a tradat…

- Ducesa de Cambridge a revenit la indatoririle regale, iar acum programul ei este din ce in ce mai incarcat, caci participa la unul sau doua evenimente, aproape in fiecare zi. Insarcinata in patru luni, Kate Middleton este protagonista unei interesante parade de moda, schimband ținute de la cele mai…

- Dupa ultimele apariții in care arata vizibil obosita și afectata de programul incarcat și de cea de-a treia sarcina, Kate Middleton și-a luat revanșa vineri seara la gala Royal Variety Performance in Londra. Insoțita de Prințul William, ducesa a fost de-a dreptul fabuloasa și a uimit pe toata lumea…

- Oficiali europeni considera confuz si haotic comportamentul Marii Britanii in cadrul negocierilor cu privire la Brexit, potrivit unui document apartinand Guvernului irlandez divulgat in presa, relateaza The Associated Press, preluata de News.ro. Radiodifuzorul irlandez RTE a dezvăluit joi detalii…

- Marea Britanie nu mai face parte din top-5 cele mai mari puteri economice mondiale, a anuntat ministrul Finantelor, Philip Hammond. Marea Britanie a fost devansata de Franta în topul celor mai mari economii, iar guvernul de la Londra a admis pentru prima data oficial acest lucru.…

- Romanul care s-a sinucis la Londra, la inceputul saptamanii trecute era considerat un geniu. Dan-Tiberiu Sbircea și-a curmat viața la scurt timp dupa ce obținuse doctoratul la o universitate prestigioasa din Marea Britanie, cotata pe locul opt la nivel mondial.