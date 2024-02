Stiri pe aceeasi tema

- Premiile BAFTA pot fi atribuite creatiilor cinematografice indiferent de nationalitatea regizorilor, actorilor sau producatorilor, cu conditia sa fi fost difuzate in Marea Britanie in anul precedent. Exista insa categorii special dedicate creatiilor britanice.

- Lungmetrajul „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a castigat trofeul pentru cel mai bun film, duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 77-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA). Și protagonistul filmului, Cillian Murphy, a fost desemnat…

- Da'Vine Joy Randolph a fost desemnata cea mai buna actrita in rol secundar gratie interpretarii sale din lungmetrajul ''The Holdovers'', regizat de Alexander Payne, duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 77-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA),…

