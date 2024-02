Premiile BAFTA, la a 77-a editie a ceremoniei de decernare. Ce nominalizari sunt anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 18 februarie 2024, are loc ceremonia de decernare a Premiilor BAFTA, eveniment ajuns la editia cu numarul 77. Cu acest prilej, Academia Britanica de Arte ale Filmului si Televiziunii va recompensa cele mai bune productii cinematografice, britanice si internationale.

- O noua editie a romanului „Zona de interes” de Martin Amis, cartea care sta la baza ecranizarii cu acelasi titlu, in regia lui Jonathan Glazer, considerat unul dintre cele mai importante filme ale acestui an, cu cinci nominalizari la Premiile Oscar, este in librariile din tara.Filmul, care…

- Drama istorica „Oppenheimer”, unul dintre cele mai apreciate filme de anul trecut, a obținut joi 13 nominalizari la premiile BAFTA. „Oppenheimer”, un film despre crearea bombei atomice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost urmat de comedia „Poor Things”, cu 11 nominalizari, scrie observatornews.ro…

- Ediția din 2024 a Premiilor BAFTA pentru film va fi una extrem de competitiva, cu „Oppenheimer”, de Christopher Nolan, in frunte cu 13 nominalizari. Acestea includ nominalizari pentru cel mai bun film, regizor, actor principal (Cillian Murphy) și actori in rol secundar (Emily Blunt și Robert Downey…

- Ce filme au șanse sa caștige la Premiile BAFTA 2024 Premiile BAFTA 2024 se vor decerna anul acesta duminica, 18 februarie. Evenimentul se va desfașura Royal Festival Hall din Southbank. Asta dupa șase ani in care Royal Albert Hall din Londra a servit drept gazda pentru Oscarurile britanice. Cine va…

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty Goi Pusca , Shakespeare In Love si The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sambata, la varsta de 75 de ani, relateaza BBC, citata de stiripesurse.ro.Wilkinson a castigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997…