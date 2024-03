Stiri pe aceeasi tema

- Kate, prințesa de Wales, a marturisit intr-o inregistrare video ca are cancer și se afla sub tratament, relateaza BBC A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024 Kate, in varsta de 42 de ani, sotia printului…

- Kate Middleton a anuntat vineri, 22 martie, ca a fost diagnosticata cu cancer si a inceput sedintele de chimioterapie. Printesa de Wales le-a transmis celor care se confrunta cu acest diagnostic ca nu sunt singuri.Kate Middleton, in varsta de 42 de ani, a petrecut doua saptamani in spital la inceputul…

- O fotografie cu regretata regina Elisabeta a II-a, realizata in 2022 de prințesa de Wales și publicata de Palatul Kensington, a fost „imbunatatita digital la sursa”, a constatat agentia Getty Images, transmite Sky News. Dezvaluirea vine la circa o saptamana dupa ce o fotografie editata de prințesa Kate…

- Kate Middleton a fost filmata in timp ce facea cumparaturi alaturi de Prințul William, transmite publicația The Sun. Este prima data cand Prințesa de Wales e surprinsa in public dupa perioada de absența care a starnit mai multe controverse. Kate Middleton, in varsta de 42 de ani, a petrecut doua saptamani…

- Kate Middleton, Printesa de Wales, si-a cerut scuze „pentru orice confuzie” pe care a provocat-o fotografia sa de Ziua Mamei, dupa ce mai multe agentii foto au retras imaginea din cauza unor probleme de editare. La fel ca mulți fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea. Am vrut sa-mi exprim…

- Palatul Kensington a publicat duminica o fotografie cu prințesa de Wales, alaturi de cei trei copii ai sai, fiind prima fotografie oficiala oferita publicului dupa doua luni de cand a suferit o operatie abdominala, transmite BBC.Fotografia, facuta de prințul William, o arata zambitoare pe Kate Middleton,…

- Prințesa de Wales s-a intors acasa, la Windsor, dupa intervenția chirurgicala abdominala pe care a suferit-o pe 16 ianuarie, a anunțat luni Palatul Kensington, relateaza BBC și Sky News.Kate Middleton, in varsta de 42 de ani „face progrese bune” in urma operației, au precizat reprezentanții Palatului.…

- Pe 17 ianuarie 2024, Palatul Kensington a anunțat ca soția lui William, Kate Middleton, a suferit o intervenție chirurgicala abdominala, intr-un spital privat din Londra. Cum era de așteptat, mulți au fost curioși sa afle cu ce probleme de sanatate se confrunta Prințesa de Wales. Ce operație ar fi facut…