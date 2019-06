Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoia ii critica pe guvernanți pentru faptul ca refuza sa reduca varsta de pensionare in CE Oltenia. Nicu Bunoaica reafirma ca situația in cariere este dezastruoasa. Sindicalistul pune accidentele de munca, din in ce mai multe, pe…

- Președintele Federației Naționale Mine Energie (FNME), Dumitru Pirvulescu, e de parere ca nu vor fi 200 de angajați care vor solicita concedierea de la CEO, in aceasta vara, deși pe langa cazurile speciale, ale celor cu probleme de sanatate, sunt alții care și-au gasit un alt loc de munca mai…

- Sefii CE Oltenia au stabilit, marti, in comisia mixta cu liderii sindicali regulamentul de acordare a voucherelor de vacanța pentru mineri și energeticieni. Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia este nemultumit ca procedura de inmanare a cardurilor cu…

- Cei peste 13.000 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia vor primi vouchere de vacanța de 2080 de lei, dar regulamentul de acordare va fi stabilit saptamana viitoare. Nicu Bunoaica, lider sindical, a spus care sunt informațiile care se v...

- Angajatii unei instituții vor primi in 2019 trei tipuri de vouchere și tichete. Este vorba de vouchere de vacanța, tichete de Paște și vouchere de 1 mai. Voucherele de vacanța vor fi distribuite, incepand cu 1 mai chiar daca inca nu s-a pus la punct regulamentul pentru distribuirea voucherelor…

- In cadrul Comisiei Mixte Administrație-Sindicate care a avut loc joi, la CE Oltenia, s-a stabilit ca valoarea voucherelor de vacanța, care ar trebui crescuta la 2080 de lei conform ITM Gorj, sa fie discutata in Comisia de Negociere a companiei din 12 aprilie. In cadrul ședinței de ieri s-a…

- Valoarea voucherelor de vacanța pentru mineri și energeticieni trebuie sa fie 2080 de lei, nu 1450 de lei, conform Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. Inspectorii de munca i-au raspuns liderului Sindicatului Solidaritatea 2013, Nicu Bunoaica la sesizarile facute privind acordarea voucherelor de…

- Voucherele de vacanta vor fi acordate pana la sfarsitul anului 2020, dar in baza altui act normativ, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind voucherele de vacanta. In 2019 si 2020, bugetarii vor putea primi cate un voucher de vacanta de 1.450 de lei pe care sa-l foloseasca la…