Vouchere pentru femei, în valoare de 300 de lei, neimpozabili. În ce situaţii primesc angajatele banii în 2024 De zile speciale, ca 8 Martie, angajatorii pot acorda vouchere femeilor sau tichete cadou.La finalul lunii decembrie 2021, plafonul a fost majorat de la 150 la 300 de lei, prin OUG, pentru ca tichetele cadou oferite pentru ocaziile speciale sa fie considerate netaxabile.Aceste vouchere pentru femei care pot fi in valoare maxima de 300 de lei nu sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, potrivit Codului fiscal.Toate femeile care lucreaza pot primi de 8 Martie vouchere cadou care sa fie netaxabile.Potrivit ANAF, voucherele pentru femei se pot acorda in urmatoarele situații:-… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In urma controalelor efectuate pe parcursul lunii ianuarie , inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de 93.500 lei pentru neregulile constatate atat in domeniul relațiilor de munca, cat și in domeniul securitații și sanatații in munca. Avand in vedere Strategia Nationala privind reducerea…

- La data de 22 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, insoțiți de patru reprezentanți ai Garzii Forestiere Timișoara, au efectuat verificari privind modul de…

- Carduri sociale 2024. Voucherele pentru alimente au o valoare de 250 de lei și in acest an Carduri sociale 2024. Voucherele pentru alimente au o valoare de 250 de lei și in acest an Persoanele singure sau familiile cu venituri reduse vor beneficia și in urmatorii patru ani de ajutor banesc de la stat…

- Voucherele de vacanta reprezinta un suplimente pe care angajatorul alege sa il ofere angajatului. Totusi, din acest an, lucrurile se vor schimba. Nu toti angajații vor beneficia de acest privilegiu, ci doar o parte dintre ei.

- Anumiți romani vor putea primi vouchere in valoare de 280 de lei incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Ce condiții trebuie sa indepliniți și cine poate beneficia de acestea, aflați in randurile urmatoare. Vouchere de 280 de lei pentru acești romani Aceste vouchere in valoare de 280 de lei sunt oferite…

- Craciunul este sarbatoarea care este, prin tradiție, o sarbatoare in familie. Oricat de greu ar fi anul și oricat de departe am fi de casa de Craciun ne dorim sa ajungem acasa, ne dorim sa intampinam impreuna nașterea pruncului Iisus. Dintre toate sarbatorile din an, Craciunul este sarbatoarea care…

- Un catalizator al generațiilor, unde fiecare membru al familiei are parte de o experiența pe masura așteptarilor, un loc unde fiecare dorința se poate indeplini, cu un pic de imaginație și curaj.

- Cu ocazia Craciunului, firmele pot oferi angajaților pana la 300 de lei. Este vorba atat despre cadouri in bani, cat și in natura ori tichete cadou, conform Codului fiscal, potrivit Hotnews. Suma nu este impozitata și nu se cuprinde in baza de calcul a contribuțiilor de asigurari sociale obligatorii.…