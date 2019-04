Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au pus mana de la mana pentru a putea salva viata a cinci copii bolnavi, doi dintre care sunt diagnosticati cu cancer. Ei au reusit sa adune peste 300 de mii de lei pentru acesti micuti.

- Papa Francisc a criticat duminica, 31 martie, guvernele europene care furnizeaza arme pentru razboiul civil din Yemen, considerand ca astfel de actiuni nu sunt in concordanta cu incercarile lor de a opri imigratia in masa. „Primul lucru pe care trebuie sa-l facem este sa incercam sa ne asiguram ca…

- Priveam cu jind cocorii, cum iși scuturau aripile toamna, pregatindu-se de lunga calatorie spre ținuturile calde. Ii invidiam pentru libertatea lor. Pentru ușurința cu care treceau peste granițe, fara vize, fara sa-i intrebe cineva de pașaport. Nimeni nu avea curajul și nici ordin sa-i impuște. Dar…

- Un barbat de 50 de ani din localitatea Targu Neamț a murit intr-un mod oribil. Omul și-a taiat jugulara cu un cuțit și a sangerat pana la deces. Echipajul de pe ambulanța trimis imediat la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Tragedia a avut loc sambata dupa amiaza, iar polițiștii…

- Trei copii si doua femei au fost raniti intr-un accident care a avut loc, marti, intre doua autoturisme pe DN6, in afara localitatii Bradesti, scrie Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 40 de ani, din comuna Catane, judetul Dolj, care conducea un autoturism pe DN6, in afara localitatii…

- O femeie de 29 de ani si-a omorat concubinul in varsta de 31 de ani, cu un cutit de bucatarie. Incidentul a avut loc, aseara, in localitatea Niscani, Calarasi.Potrivit oamenilor legii, ambii soti erau in stare de ebrietate si s-au luat la cearta.

- Principalul suspect in cazul crimei de la Sanandrei, judetul Timis, unde un barbat a fost decapitat cu o drujba este in custodia Politiei. Ucigasul a fost prins la scurt timp dupa comiterea crimei, politistii gasindu-l pe strada, cu drujba in mana si plin de sange.

- Judecatoria Slatina s-a pronunțat in cazul in care Ion Cismaru a fost judecat pentru ucidere din culpa, condamnandu-l pe acesta la patru ani și opt luni de inchisoare. Barbatul, care se afla sub influența alcoolului, a condus cu viteza un ...