Caz înfiorător în Capitală! Bărbat arestat după ce și-ar fi omorât mama. Femeia era imobilizată la pat Caz cumplit in Capitala! Un barbat in varsta de 55 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce și-ar fi omorat mama. Femeia in varsta de 88 de ani se afla in grija sa, fiind imobilizata la pat. Biata femeie a sfarșit in urma cu doua saptamani, intre timp anchetatorii afland și rezultatele autopsiei care, […] The post Caz infiorator in Capitala! Barbat arestat dupa ce și-ar fi omorat mama. Femeia era imobilizata la pat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

