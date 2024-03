Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Mures au prins in flagrant un barbat in timp ce acesta isi viola fiica in varsta de 16 ani. Individul a fost retinut, iar duminica seara va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Cazul a fost adus in atentia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie…

- Polițiștii lugojeni au reținut un barbat, in varsta de 35 de ani, care a fost prins, de doua ori, in timp ce conducea un autoturism deși nu deținea permis de conducere. „In cursul zilei de 29 februarie a.c., polițiști Biroului Rutier Lugoj sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- Oamenii legii de la Secția nr. 4 Ploiești l-au prins si l-au retinut pe un barbat in varsta de 31 de ani, care a furat un telefon mobil dintr-o casa de pariuri. Speta este prezentata de catre IPJ Prahova astfel: „La data de 17 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un barbat in varsta…

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravita, dupa ce in seara zilei de joi, 4 ianuarie, si-ar fi agresat fizic fiica in varsta de 2 ani, in locuinta acestora, anunta Inspectoratul Judetean de Politie Caras-Severin, potrivit news.ro.Potrivit…

- Banuit de furt, depistat de politisti In ziua de 18 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de politie Rusetu au depistat principalul banuit in cazul unui furt calificat un barbat in varsta de 36 de ani, din Braila.Fapta a fost sesizata in ziua de 17 decembrie a.c., de catre persoana vatamata,…