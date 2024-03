Biciclist, omorât de o mașină în Timiș Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe DN6 dinspre Șandra spre Biled, iar la un moment dat, in afara localitații Șandra, a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 45 de ani, care in calitate de biciclist se deplasa in aceeași direcție. Din nefericire in urma impactului, biciclistul a decedat. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

