Zonele din România unde nu există activitate seismică! Atenție, cutremurele se pot simți în toată țara In Romania exista cateva zone unde nu exista activitate seismica. Asta nu inseamna ca acestea nu pot simți un cutremur mai mare. In zonele unde sunt amplasate orașele Targu Mureș și Cluj-Napoca nu exista activitate seismica. Cu toate acestea, cutremurele mai puternice se pot resimți și aici. De exemplu, cutremurul din 1977 s-a simțit pana in nordul Europei, deci și la Targu Mureș și Cluj, a declarat pentru Puterea.ro, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Azi, un cutremur de 5,2 Richter a avut loc luni in Romania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

