- In ziua de 10 Martie 2024, la ora 10:37:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 110.0 km, a transmis INFP. Cutremur semnificativ in zona Vrancea. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit Cutremurul s-a produs…

- In ziua de 08 Martie 2024, la ora 18:48:06 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 111.2 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km NV de Focsani, 74km N de Buzau, 77km SV de Barlad, 83km S de…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, joi, in judetul Buzau. Este al doilea cel mai puternic seism produs in 2024 in Romania. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea…

- Seismul a avut loc la ora 21:38, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 137,5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46 km V de Focsani, 63 km N de Buzau, 65 km E de Sfantu-Gheorghe, 77 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești.lte doua seisme au avut loc sambata, unul in Dambovița,…

- Trei cutremure, in doar 4 ore. Activitate seismica intensa in Romania Un cutremur de 2,7 grade s-a produs, la ora 9:59, in zona seismica Vrancea, județul Vramcea, la adancimea de 21,8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 17 km E de Focșani, 57 km NV de Galați, 64 km S de Barlad,…

- Dimineața zilei de luni, 5 februarie, a fost una aglomerata, daca am putea spune așa. Conform datelor furnizate de INCDFP, au fost trei seisme astazi. Datele de la aceasta ora arata ca cel mai recent, de la ora 9:59 (ora locala), a avut loc la o adancime de 30 km, și cu o magnitudine de 2,7 grade pe…

- Un cutremur de 2,7 grade s-a produs, la ora 9:59, in zona seismica Vrancea, județul Vramcea, la adancimea de 21,8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 17 km E de Focșani, 57 km NV de Galați, 64 km S de Barlad, 65 km NV de Braila, 74 km NE de Buzau.Anterior, s-au produs alte doua…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața, 4 ianuarie, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform INCDFP, a fost vorba despre un seism slab, inregistrat la ora 05:40:01 (ora locala a Romaniei),…