- Doamna Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, a primit astazi, la Centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, a doua doza de vaccin PfizerBioNTech impotriva COVID-19, transmit reprezentanții Campaniei de vaccinare.

- Un batran in varsta de 93 ani, din municipiul Piatra-Neamt, este cea mai varstnica persoana din oras care s-a vaccinat impotriva COVID-19, anunta Primaria, potrivit Agerpres. "La cei 93 de ani, se bucura de o stare buna de sanatate, nefiind in evidenta cu boli cronice. A decis sa se vaccineze…

- Dupa ce ieri, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a vaccinat anticoronavirus, a venit randul lui Florin Cițu, premierul țarii, sa se vaccineze. Florin Cițu s-a vaccinat azi Acesta a primit prima doza a vaccinului Pfizer/BioNTech la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central ”Dr. Carol Davila”,…