In istoria Parlamentului European nu exista situatii prin care o alianta sa fi exclus formal o anumita formatiune si, de asemenea, nu exista situatii in care o tara "sa fie sarita" de la asigurarea mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, sambata, europarlamentarul PSD Gabriela Zoana.



Declaratia sa vine in contextul in care europarlamentarul Catalin Ivan a anuntat ca va depune la inceputul sesiunii de toamna o solicitare de excludere a PSD din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European.



