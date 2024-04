Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii europeni au adoptat miercuri, 10 aprilie, o vasta reforma a politicii europene privind migratia, rezultatul unui compromis dificil pe un subiect care alimenteaza de mai multi ani tensiunile si diviziunile intre cele 27 de state membre, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In timpul unei sesiuni…

- Autoritatile letone au lansat o ancheta penala impotriva Tatjanei Zdanoka, membra a Parlamentului European, pentru posibila cooperare cu serviciile secrete ruse, a anuntat sambata agentia de presa Leta, citata de DPA, noteaza Agerpres. Procedurile penale ar fi fost deschise in 22 februarie. Autoritatile…

- Am evidențiat importanța menținerii vocii noastre proeuropene puternice in Parlamentul European, anunța Klaus Iohannis dupa intrevederea cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, „o prietena a Romaniei”, aflata la București cu prilejul Cong

- Marți, președinții Comitetului Economic și Social European (CESE), Oliver Ropke, și Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, au semnat un memorandum de ințelegere privind cooperarea in pregatirea alegerilor europene, programate pentru 6-9 iunie 2024. Parteneriatul urmarește aprofundarea cooperarii…

- Eurodeputatul roman Tudor Ciuhodaru nu mai face parte din grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D).Anuntul a fost facut luni de catre presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit careia Tudor Ciuhodaru este eurodeputat neafiliat incepand…

- Membri si personal din Subcomisia pentru Securitate si Aparare (SEDE) a PE au avut telefoanele lor afectate de instrumente software de supraveghere intruziva, a precizat institutia intr-un e-mail intern.Toti eurodeputatii din SEDE au fost sfatuiti sa isi duca telefoanele la serviciul IT al institutiei…

- Presedintele Klaus Iohannis se va adresa, miercuri, plenului Parlamentului European, reunit in sesiune la Strasbourg, in cadrul dezbaterii „This is Europe”. Seful statului a fost invitat de presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, sa participe la aceasta dezbatere.

