- Teodor Baconschi, fost ministru al Afacerilor Externe, afirma ca actuala "criza sanitara, vinovata si de o contractie economica severa", reprezinta un test existential pentru Uniunea Europeana si considera ca "nu putem surmonta dificultatile actuale decat impreuna, fara egoisme nationale si protectionisme".…

- Aproximativ 400.000 de jurnalisti erau in 2019 in cele 21 de state membre ale Uniunii Europene (UE) pentru care exista date disponibile, ceea ce reprezinta echivalentul a 0,2% din totalul persoanelor ocupate din UE, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres.

- Adina Valean spune ca legea Uniunii Europene nu poate fi schimbata cu usurinta. „Companiile aeriene trebuie sa despagubeasca clienții pentru zborurile anulate din cauza pandemiei COVID-19. Pentru a schimba orice prevedere a acestei legi ar fi nevoie de un sprijin larg din partea celorlalte instituții”,…

- Discutii se afla in curs cu privire la o eventuala prelungire a inchiderii frontierelor externe ale Uniunii Europene (UE) dupa Paste, avand in vedere ca pandemia noului coronavirus este in toi, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza Reuters, citata de news.ro.Statele…

- Romania, Slovenia si Polonia au inregistrat cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, in ianuarie 2020, comparativ cu decembrie 2019, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Comparativ, in…

- Comisia Europeana (CE) si statele membre UE vor aborda modalitatile de actiune coordonata in eventualitatea unor masuri la frontierele din interiorul Uniunii Europene din cauza coronavirusului COVID-19, dar orice decizie de acest fel a unui stat membru va trebui notificata cu cel putin patru saptamani…

- Cel mai important subiect dezbatut în aceste zile la Bruxelles este bugetul Uniunii Europene pentru urmatorii 7 ani. Înainte de ședința Consiliului European de joi, unde președintele Charles Michel va încerca sa obțina un consens, au aparut tensiuni puternice între statele membre,…