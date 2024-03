Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord pentru a adauga 5 miliarde de euro la ajutorul pentru finantarea cumpararii de arme pentru Ucraina, ca parte a unei revizuiri a unui fond de asistenta gestionat de UE, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, relateaza Reuters…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord pentru a adauga 5 miliarde de euro la ajutorul pentru finantarea cumpararii de arme pentru Ucraina, ca parte a unei revizuiri a unui fond de asistenta gestionat de UE, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, relateaza Reuters…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au aprobat o prelungire - incepand din iunie - a scutirii de taxe vamale a importurilor agricole din Ucraina, insotita de ”mecanisme de salvgardare” consolidate in vederea unei limitari a impactului acestora, aflat in centrul unor manifestatii recente ale agricultorilor…

- UE a aprobat miercuri cel de-al 13-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, a anunțat președinția belgiana a UE pe platforma de socializare X, confirmand ceea ce sursele au declarat anterior pentru Reuters, citate de The Guardian . „Ambasadorii UE tocmai au ajuns la un acord de principiu asupra celui…

- Comisia Europeana analizeaza cai de a permite statelor membre din estul UE sa restricționeze importurile de produse agricole din Ucraina, in contextul in care prelungește liberalizarea comerțului cu Kievul cu inca un an, pana in iunie 2025, transmite Reuters.

- Kievul și Bruxelles-ul elaboreaza masuri de protecție pentru a face imposibila in viitor blocarea frontierelor terestre ale Ucrainei și Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul adjunct ucrainean al infrastructurii, Serhi Derkach, potrivit Reuters. Saptamanile de blocaje ale șoferilor polonezi…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat luni ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul contra Rusiei si a lansat un apel la sporirea eforturilor UE in aceasta privinta, informeaza Reuters.In contextul blocarii in Congres…