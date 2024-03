La data de 15 martie 2024, la nivel internațional, este sarbatorita Ziua Mondiala a Somnului. Tema propusa pentru acest an este “Echitatea in somn pentru sanatatea globala”. Somnul este esențial pentru sanatate, așa cum bine știm, iar problemele legate de afecțiunile somnului iși pot spune notabil cuvantul. Un exemplu graitor in acest sens il constituie complicațiile cardiovasculare ale apneei in somn, ce pot fi variate și serioase. Ce presupune apneea in somn Medicul pneumolog cu competența in somnologie dr. Lucia Florescu mentioneaza ca “apneea in somn sau sindromul obstructiv de apnee in somn…