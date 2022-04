Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival multicultural din regiune, Parcul Primaverii de la Muzeul Satului Banațean, așteapta timișenii cu muzica tradiționala romaneasca, slujba de Inviere și un recital Damian & Brothers. Ultimele patru zile de festival vin cu o oferta culturala bogata, pentru toate gusturile, astfel…

- Cel mai mare festival multicultural din regiune, Parcul Primaverii de la Muzeul Satului Banațean, apropie Timișoara de statutul de Capitala Europeana a Culturii printr-o serie de acțiuni educative și culturale de excepție pregatite in colaborare cu Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica…

- Kaunas, al doilea oras ca marime din Lituania, selectat drept Capitala Europeana a Culturii in 2022, invita vizitatorii cu o agenda culturala cu peste 1.000 de evenimente, spectacole impresionante de apa, expozitii Yoko Ono, Marina Abramovic, si stilul mereu prezent Art Deco, potrivit news.ro.Expozitii…

- Primaria Municipiului Timișoara va propune spre votare consilierilor locali un proiect de hotarare prin care sa se aloce 15 milioane de euro, in urmatorii doi ani, pentru Programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii.

- Reprezentanții Centrului de Proiecte au precizat, joi, ca Timișoara a primit vești bune de la Comisia Europeana pe Cultura, dupa actualizarea și consolidarea Programului Cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Oficialii Comisiei Europene au transmis Centrului de Proiecte ca munca din…

- La aproximativ zece ani de la ultima reabilitare, celebrul bastion din Timișoara are nevoie din nou de reparații. Finalizarea șantierului este unul dintre obiectivele asumate de CJ Timiș in vederea pregatirii orașului pentru preluarea funcției simbolice de Capitala Europeana a Culturii in 2023.

- Asociația Timișoara Capitala Europeana a Culturii are o noua conducere. Ioana Bala, numita director executiv interimar. Consiliul director al Asociației „Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii”, intrunit in ședința extraordinara, a numit in unanimitate directorul executiv interimar, pentru...

- Cei sapte curatori desemnati de Primaria Timisoara sa gestioneze din partea municipalitatii programul cultural pentru anul 2023, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, au modificat intreg programul din dosarul de candidatura al Timisoarei pentru acest titlu. "Peste 70% din programul…