- Accident rutier grav produs pe DN66 Foto: Arhiva. Cinci persoane au fost ranite în aceasta dimineața într-un accident rutier grav produs pe DN66, în dreptul localitații Galați, aproape de comuna Pui din județul Hunedoara Accidentul s-a produs în jurul orei…

- Arad. Dupa apelul la serviciul unic de urgența 112, trei echipaje medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța Arad și un echipaj medical SMURD au plecat spre locul in care s-a produs accidentul. Din fericire, nu a fost solicitat echipajul de descarcerare. Conform primelor informații pe care le-am…

- Un accident s-a produs pe strada București, miercuri, în jurul orei 11.35. Unul dintre șoferi nu a acordat prioritate, iar cele doua autoturisme s-au tamponat. Traficul este blocat pe strada București. Vom reveni cu amanunte... ------------------------------------------- UPDATE Potrivit…

- Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza un flux mare de pietoni. Victimele au fost din randul pietonilor, intrucat muncitorii parasisera deja santierul de renovare amenajat in jurul teatrului Parravicini.Cladirea acestui…

- Un teatru care era in curs de renovare s-a prabusit miercuri seara in orasul San Miguel de Tucuman din Argentina, ucigand trei persoane si ranind alte doua, a precizat Politia locala, citata de AFP. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs de un șofer aflat la volan sub influența alcoolului. Accidentul a avut loc vineri seara pe Dj 103A, la sensul giratoriu de la intrare in Tarlungeni. Potrivit polițiștilor un barbat de 35 ani din judetul Brașov a patruns pe contrasens și a…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia…