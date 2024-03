Accident cu nouă morți și un rănit după ce un autocamion s-a ciocnit cu o dubă pe o autostradă din Wisconsin, SUA Accidentul s-a produs, vineri dimineața, in orașul Dewhurst, comitatul Clark, din statul american Wisconsin, cand o furgoneta cu 9 persoane a fost lovita de un camion cu semiremorca in momentul in care a intrat in intersecția dintre autostrada 95 și Drumul Național J, relateaza ABC News.In urma impactului puternic, opt persoane aflate in duba, inclusiv șoferul, dar și conducatorul auto din camionul cu remorca au fost declarați decedați la fața locului.Singurul supraviețuitor, un pasager din furgoneta, a fost transportat in stare grava la un spital din zona, a anunțat biroul șerifului. „Suntem… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei autoturisme, in care se aflau sapte persoane, implicate intr-un accident rutier pe DN 25, in Galați. Doua victime, incarcerate, traficul este blocat Trei autoturisme, in care se aflau sapte persoane, au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier produs pe DN 25, in judetul Galati, doua…

- Ploile abundente din dimineața de marți, 13 februarie 2024, au cauzat inundații in zona Oraștiei (Hunedoara). Raul Romos a ieșit din matca și a acoperit Drumul Național 7 și zona de la intrarea pe Autostrada A1.

- FOTO-VIDEO: ACCIDENT pe autostrada A1, intre Deva și Ilia. Patru persoane ranite dupa ce doua autoutilitare s-au lovit Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 11:20, pe Autostrada A1, intre Deva și Ilia. Patru persoane au fost ranite dupa un impact intre doua autoutilitare. Potrivit…

- Un microbuz care transporta noua persoane s-a rasturnat la marginea drumului, in localitatea Balsa din judetul Hunedoara. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie. Accidentul a avut loc marti dimineata, imediat dupa ora 7.00, in apropiere de localitatea Geoagiu. Din primele informații nu sunt…

- Un șofer de camion care transporta pe o platforma un escavator, un autoturism și un cap tractor de camion a rasturnat tot ansamblul pe o autostrada din Cehia și imaginile, spectaculoase și infricoșatoare, au fost filmate de un camionagiu care circula in spatele lui și facute publice de poliție, relateaza…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, in judetul Neamt, in eveniment fiind implicate doua autotrenuri si doua autoturisme, conform News.ro.Primele date de la fata locului arata ca sase persoane au fost implicate, iar una este in stop cardio-respirator. De asemenea, date de la…

- Trei persoane au fost ranite duminica in urma unui accident in care au fost implicate 6 masini, produs pe A1, in zona localitatii Boita, din judetul Sibiu. Citește și: Prins fara permis la volan in Arges! Mai era si baut! ”Pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 226, localitatea Boita, judetul Sibiu,…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 57 au fost ranite intr-un accident rutier produs joi in nord-vestul Turciei, a anunțat presa locala citata de Reuters, noteaza Mediafax.Accidentul care a implicat șapte vehicule, inclusiv trei autobuze și un camion, s-a produs pe autostrada Marmara Nord,…