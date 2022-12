Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat ca, in acest moment, „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei. „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania.…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurari miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Croatia, ca va sustine aderarea acestei tari la spatiul Schengen, insa s-ar putea opune prin veto la aderarea Romaniei si Bulgariei, intrucat acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migrantii ilegali,…

- Dupa anunțul ministrului de interne austriac, Gerhard Karner, ca este impotriva primirii Bulgariei, Croației și Romaniei in Spațiul Schengen, din cauza numarului mare de migranți care ajung in centrul Europei fara a fi controlați la frontierele externe ale UE, șeful guvernului de la Viena a venit…

- Eurodeputati romani au ridicat din nou problema aderarii Romaniei la spatiul Schengen, cu prilejul dezbaterii pe marginea discursului privind starea Uniunii al Ursulei von der Leyen de miercuri, din plenul Parlamentului European, potrivit Agerpres. Eurodeputata Rovana Plumb i-a spus presedintei Comisiei…